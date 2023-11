Nyck de Vries heeft een nieuwe racebaan

Een racebaan als in werk om te racen, we weten niet of Nyck de Vries ook een circuit heeft. Dat zou wel cool zijn.

De tijd vliegt voorbij. No niet zo lang geleden hadden we niet één, maar zelfs twee Nederlanders in de Formule 1. Nu is dat op zich niet zo bijzonder, want het olijke duo Robert Doornbos en Christian Albers waren natuurlijk ook Nederlands, alhoewel Doornbos onder een Monegaskische licentie reed.

Voor Nyck de Vries was het een moeielijke periode, in 10 races wist hij 10 keer geen punten te scoren. Daarmee is het een van de meest stabiel presterende Formule 1-coureurs van afgelopen seizoen.

Nieuwe racebaan voor Nyck de Vries

Enfin, hij kreeg zijn congé en kon dus weer op Monsterboard zijn profiel updaten. Formule 1 is weliswaar het hoogst haalbare voor de autosport, maar daaronder zijn er nog zat manieren om (heel erg veel) geld te verdienen. Goed nieuws voor de Fries: hij heeft een nieuwe racebaan! Daarmee bedoelen we: een job waarbij hij kan gaan racen. Hij is namelijk opgenomen in het Gazoo Racing WEC-team van Toyota.

v.l.n.r.: Nyck de Vries, Nyck de Vries en Nyck de Vries.

En Nyck de Vries is natuurlijk wel een droomkandidaat: Formule E-kampioen, Formule 2-kampioen en dus ex- F1-coureur. Dat is een betere carrière dan die van Albers, Coronel, Doornbos, Van der Garde en dergelijke.

Teammaatjes

Nyck heeft er zelf het volgende over te zeggen:

Ik ben super enthousiast om terug te keren naar het endurance-racen, vooral met Toyota Gazoo Racing. Endurance racen is iets waar ik altijd van heb genoten en het is een discipline met een ongelooflijk momentum op dit moment. Ik was bij het team in een andere rol voor een, maar ik heb nooit de kans gekregen om te racen, dus het is geweldig dat de tijd nu is aangebroken. Ik wil het team bedanken voor hun voortdurende steun en vertrouwen in mij. Ik kijk er erg naar uit om auto nummer 7 met beide te delen. Mike en Kamui zijn allebei zeer getalenteerde coureurs die veel hebben bereikt, en ik ben er zeker van dat we een geweldig team zullen vormen. Nyck de Vries, hep er zin an.

Quick Nyck (eigenlijk de bijnaam van Heidfeld) gaat rijden bij misschien wel het beste team van Gazoo Racing. Hij komt namelijk in nummertje 7 te zitten, samen met Mike Conway en kwalificatiemonster Kamui Kobayashi (nee, da’s niet die dude van The Usual Suspects). In auto nummer 8 rijden Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa. Die eerste twee zijn ook ‘afdankertjes’ van het junioren-team van Red Bull.

Fotocredit: Nyck de Vries op Assen (da’s niet zijn racebaan) door @rsvbf1 via Autoblog Spots.