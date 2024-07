Kwalificatie Formule 1 Hongarije: wie pakt de pole in Orbanistan?

In het prachtige Hongarije wordt dit weekend de volgende F1 race verreden. Wie pakt de pole in Orbanistan?

Q1

In vochtige omstandigheden gaat Hulkenberg als eerste de baan op. Als het harder begint te regenen zijn de eerste ronden natuurlijk cruciaal. Sargeant zet een aardige ronde neer, maar verremt zich dan in de eerste bocht en raakt de boarding. De Amerikaan blijft het lastig vinden om de Williams in het rechte spoor te houden.

Ook Perez bevindt zich in een lastige fase in zijn carrière. En ook hij kablabbert de muur in. Einde kwali voor de Mexicaan en een rode vlag. Na elf minuten vertraging gaan we weer verder. DRS mag echter niet gebruikt worden…Toch zijn ‘groene’ tijden nog mogelijk zien we onder in beeld. Dus er kan toch nog wat veranderen aan de pikorde. Goed nieuws voor Ricciardo, Stroll, Magnussen, Zhou en Hülkenberg.

Wat heet. Ricciardo gaat opeens naar P1. En los van Zhou rijdt ook de rest zich veilig. Dat gaat ten kosten van Perez, maar ook van Russell en de twee Alpines. De winnaar van Oostenrijk ligt er dus ook uit. Crikey.

Q2

Iedereen weet natuurlijk dat normaal gesproken de baan andermaal op het laatst het snelst zal zijn. Tegelijkertijd; je moet die tijd maar vast zetten ‘voor het geval dat’. Iedereen doet dat behalve Ricciardo. Of dat uit keuze is of door een probleem is niet duidelijk. Maar aan het einde van de rit gaat DR3 wel ‘gewoon’ naar buiten.

Hamilton moet dan zweten want zijn rondje is niet geweldig. Hij zet een 1:16.307 neer. De strategen hebben bedacht dat een 1:16.3 de ‘cutoff’ wordt. Dat blijkt wonderwel te kloppen. HAM lijkt er aan het eind uit te vliegen. Maar zowel Hulkenberg als Bottas bijten zich nét stuk op de zevenvoudig kampioen. Ook de twee Williamsen en Magnussen liggen eruit. De twee VCARB’s mogen door en ook Aston zit er weer eens bij met twee auto’s. Net als McLaren en Ferrari, maar voor hen is dat net wat minder bijzonder.

Q3

Het lijkt weer te gaan om de strijd tussen Max en de McLarens. Maar er hangt ook nog wat regen in de lucht, dus wie weet. Mogelijk krijgt iedereen maar 1 kans. Verstappen is de eerste op de baan. Zijn eerste sector is paars. Zijn tweede sector is paars. De derde sector: ook paars. Piastri is drie tienden langzamer. Sainz geeft 6,5 tienden toe. Hamilton en Leclerc zijn iets sneller dan de Spanjaard, maar komen niet in de buurt van Max.

Pole dan voor de Nederlander? Misschien toch niet! Norris maakt het verschil in de tweede sector. Op de meet is hij nog drie tienden sneller dan Verstappen. Het gevecht tussen deze twee vrienden gaat nog kleurrijk worden dit jaar.

Dan begint de regen langzaam te druppelen. Maar de eersten op de baan zitten nog op verbeteren! Dat kan het nadeel van Norris worden. Hij was de laatste die zijn eerste run deed. Piastri komt 22 duizendsten tekort op NOR. Verstappen zit dan ook in de buurt, maar hij komt 46 duizendsten tekort. Pff…Norris heeft dan eigenlijk de pole min of meer te pakken. Maar er komt nog een twist.

Tsunoda klapt hard de muur in en veroorzaakt de tweede rode vlag van de sessie. Er staat nog 2:13 op de klok, dus in theorie kunnen coureurs nog een outlap en getimede ronde doen. McLaren heeft alleen nog gebruikte softs over. Maar ze gaan wel naar buiten. Een klein beetje in de weg rijden kan het verschil al maken…Max stapt vast uit.

Er verandert verder ook niks meer, behalve dat Ricciardo nog een tijd neerzet die genoeg is om Tsunoda voorbij te steken voor P9. Belangrijk voor het interne duel, maar verder niet spannend. Wel is helder: dit kan alsnog een heel spannend jaar worden als het zo doorgaat. Zeker als McLaren morgen de 1-2 binnentikt en Perez blijft klooien. We kijken er vast naar uit!