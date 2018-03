Toyota onthult meest thermisch efficiënte motor op aarde

Een knap staaltje werk uit het land van de rijzende zon.

De ontwikkelaars van Toyota zijn al jaren bezig om uit te zoeken hoe ze hun motoren zo efficiënt mogelijk kunnen maken. Op dit vlak hebben ze recentelijk een gigantische doorbraak gemaakt. Toyota’s nieuwe Dynamic Force Engine is ongeveer tweemaal zo efficiënt als concurrende krachtbronnen van hetzelfde formaat.

Efficiëntie is een van de grote keerzijden van de oudewetse verbrandingsmotor. Tot op heden hebben autofabrikanten het amper kunnen presteren om opgewekte energie in de vorm van hitte om te zetten in aandrijving. Met de introductie van de nieuwe DFE-motor door Toyota wordt dit veranderd.

Waar de meeste 2-liter motoren tegenwoordig zo’n 20 procent thermische efficiëntie hebben, beschikt de DFE-motor in normale trim over tenminste 40 procent. Wanneer het 169 pk sterke blok onderdeel uitmaakt van een hybride aandrijflijn, stijgt het percentage verder met 1 procent, waarmee een maximale thermische efficiëntie van 41 procent wordt bereikt. De motor, die beschikt over 205 Nm aan koppel, gebruikt nieuwe verbrandingstechnieken en een variabel controlesysteem. Tevens wordt het verlies aan energie geholpen door verbeterde uitlaat- en koelingsystemen.

Toyota heeft daarbij o.a. de zuigers van de volledig nieuwe motor gepolijst en de cilinderkop herontworpen. Daarnaast gebruikt de DFE-motor de nieuwste versie van het D-4S directe injectiesysteem. Deze vonden we in het verleden in aangepaste vorm al op de Subaru BRZ en Toyota GT86.

Afgezien van de Dynamic Force Engine presenteert Toyota nog een tweetal versnellingsbakken. De eerste hiervan is een nieuwe handgeschakelde zesbak die 2 cm kleiner en 7 kg lichter is dan voorheen. De ander is de geheel nieuwe Direct Shift-CVT. Deze transmissie heeft een extra tandwieloverbrenging voor bij lage snelheden, zodat de auto soepeler wegrijdt. Daarnaast verlaagt hij het brandstofverbruik met 6 procent.

Met dank aan Wouter voor de tip!