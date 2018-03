Hamilton: “Verstappen voor zijn leeftijd beter dan ik”

Zijn dit smerige mindgames, of spreekt de Brit daadwerkelijk zijn lof uit over Max?

In de nieuwste episode rondom het “Max Verstappen is een toekomstg wereldkampioen“-verhaal is het viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton die een boekje open doet en zijn kijk op de huidige situatie in de Formule 1 laat horen. De Brit verwacht dat Red Bull dit jaar vanaf het begin van het seizoen zal beschikken over een competitieve auto, waardoor Max Verstappen zowaar een potentieel titelkandidaat wordt.

Dit vertelde Hamilton na afloop van de eerste testweek in Barcelona tegenover Sky Sports F1. De Brit twijfelt er niet aan dat Max dit jaar beter zal zijn dan ooit tevoren, en hoopt dat ze elkaar veelvuldig op de baan zullen tegenkomen. Hoewel de Nederlander dit jaar pas 21 jaar oud wordt, begint hij alweer aan zijn vierde volledige seizoen in de Formule 1. Volgens Lewis is Verstappen veel verder dan hij op die leeftijd was. Op zich niet vreemd, aangezien Hamilton 22 jaar oud was toen hij de koningsklasse mocht betreden.

“We’ve seen the way he drives and he’s got great potential as a driver. He’s in a great team and he’s in the perfect place to continue growing. He’s got a long time ahead of him. He’s already had a good few seasons under his belt – I still hadn’t even had my first season under my belt at 21, so he’s already further ahead than me and a lot of the drivers.”

Het is natuurlijk nog maar afwachten of Red Bull het voor elkaar heeft gekregen een auto te produceren die in staat is om te strijden voor het kampioenschap. De versneeuwde testweek in Barcelona heeft ons wat dat betreft niet veel wijzer gemaakt. Desondanks zal Hamilton het Verstappen niet in de schoot werpen.

“[…] whilst I’m here I’m going to be doing everything I can to stop him from winning. I’m sure people won’t particularly love that, but that’s what we’re here to do. We’re here to battle and I’m looking forward to having some really positive battles with him – hopefully this year.”

Mocht Max een competitieve auto onder zijn billen krijgen, dan is het goed mogelijk dat hij de jongste wereldkampioen ooit wordt. Lukt het dit jaar niet, dan kan hij het de komende twee jaar alsnog proberen. De Nederlander, jarig in september, zal in dat geval de 23 jaar en 134 dagen van Sebastian Vettel moeten verbeteren. Hamilton deed het destijds in 23 jaar en 300 dagen, nadat hij de titel een jaar eerder op een haar na misliep.