Carbonara! Pagani is bezig met elektrische hypercar

Het zat eraan te komen.

In een tijd dat het automobiele landschap steeds meer schuift in de richting van hybride, volledig elektrische en autonome auto’s, vestigt de liefhebber zijn hoop krampachtig op de kleinere, sportieve bedrijven om de ‘oude garde’ in stand te houden. Echter beginnen ook zij inmiddels overstag te gaan, getuige de woorden van Horacio Pagani in een recent interview met El Tres TV.

Tegenover de Spaanstalige televisiezender bevestigde Horacio dat er in de fabriek in San Cesario sul Panaro al een twintigtal deskundigen werken aan de eerste volledig elektrische Pagani. In het licht van de alsmaar stricter wordende emissie-eisen, voorziet Horacio dat de conventionele verbrandingsmotor in krachtige configuraties als de V12 tot ongeveer 2025 in leven zal blijven. Pagani mikt dan ook op datzelfde jaar om haar eerste volledig elektrische hypercar op de markt te brengen.

De volledig elektrische Pagani behoort tot één van de twee nieuwe modellen waaraan Pagani momenteel werkt. De andere, die eerder dan 2025 zal verschijnen, wordt in zekere zin de opvolger van de Huayra. De vooralnog naamloze hypercar zal, tot onze grote vreugde, gebruik maken van een biturbo AMG V12. Om het allemaal nog krankzinniger te maken, zal de hypercar naar verluidt ook een optie krijgen voor een handgeschakelde versnellingbak.

Één ding waar we gelukkig niet voor hoeven te vrezen is dat Pagani, net als praktisch iedere andere autofabrikant, in de toekomst autonome technologie op haar auto’s zal schroeven. De redenatie erachter was dermate logisch dat we er ook geen vraagtekens bij durven te zetten. Volgens Horacio bouwt Pagani geen auto’s maar speelgoed; iets wat de clientèle als geen ander begrijpt. De auto’s moeten met enkele regelmaat op hun falie worden gegeven om écht gewaardeerd te worden. Dat is iets wat de Italianen nooit zullen veranderen. (via Autodato)

Image credit bovenin: Pagani Zonda Milson, via @dutchstylez