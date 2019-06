Toyota Prius krijgt extra swag aangemeten

Je koopt deze auto natuurlijk om cool te zijn.

De Toyota Prius is en blijft een cultauto. De eerste generatie van de hybride hatchback gaf een indruk van wat Toyota kon op het gebied van scho(o)n(er) rijden, maar bij de tweede generatie in 2004 werden ze bloedserieus. En terecht, want het was daadwerkelijk een zuinige en schone auto voor die tijd. Ondertussen zitten we op de vierde generatie en is het recept nog steeds vrijwel gelijk. Toch daalt de auto in populariteit ten faveure van de volledig elektrische auto’s, waar de Prius niks van moet hebben.

Wat dat betreft zit de Prius nu een beetje in een Multipla- of Aztek-status. Mensen die er geen verstand van hebben vinden het maar lelijk, maar mensen die zich erover inlezen weten wel beter. Vooral de eerste en tweede generatie zullen de boeken in gaan als klassiekers. Let maar op.

Goed, cultauto’s en Japan. In het Oost-Aziatische land zijn ze niet gek van een beetje, eh, gek. Neem Liberty Walk. De tuner heeft verschillende setjes voor auto’s waarvan je denkt ‘dat is toch al te gek?’ Verscheidende Ferrari’s, of de Honda NSX bijvoorbeeld. Toch vergrijpt de tuner zich ook aan genoeg grappige, opvallende, minder exclusieve auto’s. Zoals de Daihatsu Copen met een Nissan GT-R set. U raadt het al: wat is niet exclusief, ietwat grappig en zelfs Japans? De Prius.

Zoals het Liberty Walk betaamt krijg je een volledige bodykit, inclusief verlagingsset en negatieve camber. Ook zit er een dikke velgenset bij, maar die is optioneel. De set heet ‘Purius’, is alleen beschikbaar voor de Prius IV en kost ongeveer 2.500 voor de basis. Wil je er ook nog een dikke vleugel bij, dan kost het je 3.000 dollar. Meerprijs van de velgen is ongeveer 2.000 dollar. Voor het komisch effect is de 15 inch wieldoppen laten zitten wel leuk. Bestellen doe je op de site van LBW.