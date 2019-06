BMW DC Roadster: met deze tweewieler maak je indruk

BMW slaat een andere weg in met dit bizarre apparaat.

Bij BMW hebben ze er zin in vandaag. De Duitse auto- en motorbouwer deelt het ene na het andere nieuws met de wereld. Deze Vision DC Roadster van Motorrad is tevens vandaag gepresenteerd. Wat de Duitsers betreft is dit de toekomst van motorrijden.

Waar de auto’s van het merk bekend staan om zes-in-lijn motoren, zo denken motorliefhebbers bij een BMW-motor aan de tweecilinder boxermotor van het merk. Al meer dan 90 jaar borduurt de fabrikant op deze techniek. Hoe anders is deze Vision DC Roadster. Dit is namelijk een volledig elektrische tweewieler.

Normaal gesproken neemt het motorblok de meeste ruimte in, in dit geval zijn het de batterijen. BMW heeft de accu verticaal geplaatst op de plek waar normaal gesproken het blok zit. Van een afstandje is dan ook bijna niet te zien dat het hier om een elektrische motor gaat. BMW wilde design technisch zo dicht mogelijk bij het vertrouwde model van een gemotoriseerde tweewieler blijven.

Aan beide kanten zitten koelelementen die zorgen dat de accu op de juiste temperatuur blijft. Ze komen naar buiten zodra je de motor ‘start’. Zo weet je ook meteen of de motor aan of uit staat. Er is immers geen gebulder van een draaiende verbrandingsmotor aanwezig.

Helaas omschrijft BMW het concept als een visionair symbool. Deze DC Roadster gaan we dus in deze vorm niet op de markt zien. Bekijk een video van de Vision DC Roadster op Autojunk.