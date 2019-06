Eerste Europese Brabus Widestar is Nederlands

Bovenaan de lijst 'dingen die je niet graag in je binnenspiegel ziet' staat deze Brabus Widestar.

Sommige dingen veranderen niet omdat ze niet moeten veranderen. We begrijpen bij sommige opvolgers van auto’s dat ze met de tijd mee moeten. Ja, een BMW 1 Serie met FWD is niet zoals liefhebbers het graag zien, maar soms moeten dit soort veranderingen. Wat dat betreft heeft Mercedes het met de G-Klasse wel goed begrepen. Ja, het sponzige rijgedrag moest aangepakt worden. Ja, het interieur kon nodig een makeover gebruiken. De vierkante styling die de auto al 40(!) jaar hanteert, daar moet je afblijven. Enkel de LED-lampen zijn anders, en al het plaatwerk is wel degelijk nieuw. Het design is echter nog net zo hoekig en karakteristiek als altijd.

Wat niet voorkomen kan worden is het handtasjes-gehalte. Daar de G bedoeld is als rasechte terreinauto, is het steeds meer een stoere auto die voetballers voor de Louis Vuitton-winkel kunnen zetten. Als je helemaal een stoere jongen bent, dan stuur je hem even langs een tuner die er iets nog exclusievers en dikkers van maakt. Wie die behoefte goed heeft begrepen is Brabus. Toen de nieuwe G-Klasse op de markt kwam, waren de jongens uit Bottrop er als de kippen bij. Ook toen de nieuwe AMG G63 uitkwam, was het werk van Brabus de G700 Widestar. Het duurde even voordat de nieuwe Widestar officieel geleverd werd, maar het is zo ver. De primeur komt uit ons eigen land.

Het is tuner/customizer Custom Dreams die de eerste Widestar binnen kreeg. Naast het standaardpakket wat al niet mals is, gooide Custom Dreams er nog een eigen sausje overheen. Het is je misschien al opgevallen dat de meeste Brabussen (Brabi?) zwart of wit zijn, Brabus zelf bekent niet vaak kleur. Custom Dreams heeft de auto bruin gemaakt. Verder zijn de upgrades van Brabus zelf, wat betekent dat de auto nu 700 pk en 950 Nm koppel heeft. Samen met natuurlijk de krankzinnig klinkende Brabus-uitlaatset. De auto sprint in 4,3 seconden naar de 100 km/u. Best snel voor zo’n zeecontainer.

De auto is gebouwd voor mega-concern Stern, waar de auto binnenkort zijn thuis zal vinden. Mocht hij daar in de verkoop gaan, dan zullen we ook te weten komen hoe duur deze creatie is. Wij schatten hem op vrij duur.