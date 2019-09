Dit is hoe belachelijk veel poen Daniel Ricciardo binnenharkt

Geen wonder dat hij zo'n glimlach op zijn gezicht heeft.

Toen afgelopen zomer de schokonthulling kwam dat Daniel Ricciardo had besloten Red Bull te verlaten voor een plaats bij het fabrieksteam van Renault, was de verbazing over zijn besluit groot. Renault had (en heeft) de top nog lang niet bereikt en dus zou het voor de goedlachse Australiër vrijwel onmogelijk worden op korte termijn op eenzelfde niveau te presteren.

Door de opmerkelijke carrièremove van Ricciardo hadden velen het vermoeden dat het hem vooral om het geld was te doen. Het is natuurlijk onmogelijk te bepalen wat de exacte motivatie is geweest van de ‘Honey Badger’, maar nu zijn contractdetails door Formula Money openbaar zijn gemaakt, lijkt dit in ieder geval een factor te zijn geweest in zijn besluit.

REVEALED: Ricciardo's $27.5m pay.

Ricciardo's #F1 benefits from Renault: • Fee of $55m for 2019 and 2020

• Physiotherapist and medical expenses up to £100k in 2019

• Performance-contingent end of season bonus of $10m

• $1m bonus for winning first race pic.twitter.com/qdPxyVJvuV — Formula Money (@FormulaMoney) September 11, 2019

Ricciardo verdient bij het fabrieksteam van Renault tenminste 27,5 miljoen dollar. Daar hij voor tenminste twee jaar aan het team is verbonden, betekent dit een totaal salaris over 2019 een 2020 van liefst 55 miljoen dollar. En dat is nog zonder de bonussen.

Nemen we de bonussen en extra’s mee in het verhaal, dan mondt het uit in een nog hoger bedrag. Niet alleen krijgt Ricciardo jaarlijks tot 100.000 dollar aan uitgaven aan behandelingen (physiotherapeut, medische kosten) vergoed, daarnaast maakt hij bij uitzonderlijke prestaties kans op een eindejaarsbonus van 10 miljoen dollar, evenals een bonus van 1 miljoen dollar bij het winnen van zijn eerste race.

Hopelijk kan Renault snel een auto maken die daadwerkelijk om de prijzen kan strijden, zodat Ricciardo weer met de beste coureurs van het veld kan vechten en zijn waarde kan bewijzen.