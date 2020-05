De eerste volledig elektrische Toyota is hier

Eindelijk kunnen we een elektrische Toyota verwelkomen in ons koude kikkerlandje.

Toyota was destijds weliswaar niet de eerste fabrikant met een hybride auto, maar wel de fabrikant die het concept groot maakte. In tegenstelling tot de Hoinda Insight was de Prius bijna overal verkrijgbaar.

Hybride

Toyota heeft zijn hybride aandrijflijnen in de afgelopen 20 jaar behoorlijk kunnen perfectioneren. Bij normaal gebruik zou je ook af kunnen vragen of er een beter alternatief is. Lichter dan een EV en PHEV, maar aanzienlijk schoner dan een reguliere auto met verbrandingsmotor. Kortom, Toyota zet voorlopig nog op de hybride.

Eerste elektrische Toyota

Toch is de eerste elektrische Toyota hier: de ProAce Electric. Zoals je ziet is het geen alternatief voor de Tesla Model 3 of Volkswagen ID.3. Nee, het is een heuse bedrijfswagen met elektromotor. Dit aggregaat levert 136 pk (precies 100 kW) aan vermogen en 260 Nm aan koppel. Daarmee is het mogelijk om een topsnelheid te behalen van 130 km/u.

Twee accupakketten

Er zijn twee accupakketten leverbaar. De instapper heeft een batterij van 50 kWh. Volgens de WLTP kun je daarmee 230 km ver komen op een volle accu. Mocht je meer nodig hebben, dan kan dat ook. Kies dan voor het 75 kWh grote accupakket. Dan heb je een actieradius van 330 km met de elektrische Toyota. Middels snelladen is het mogelijk om in een hulfuurtje de accu tot 80 procent op te laden.

Een miljoen kilometer garantie

Mocht je je zorgen maken om de batterij van de elektrische Toyota ProAce, weet dan dat je kan rekenen op een enorme garantie. Standaard krijg je 5 jaar garantie en een maximum kilometerstand van 200.000 km. Voor de accu geeft Toyota zelfs 15 jaar en 1.000.000 km!

Diverse uitvoeringen

We hebben het weliswaar over de Toyota ProAce, maar er zijn er meerdere, uiteraard. Niet alleen voor de dieselmodellen, maar ook de elektrische versies. Je kunt kiezen uit een ‘compact’ (kort), ‘worker’ (langr), dubbele cabine en ‘truck’ (pickup). Op latere termijn komt er ook een negenpersoons taxi-uitvoering bij. Het laadvermogen scheelt per uitvoering, maar is minimaal 1.000 kg op alle varianten.

Oktober 2020

Mochten de specificaties je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Toyota werkt samen met PSA met bedrijfswagens, de elektrische Citroen, Peugeot en Opel zijn al voorgesteld. Prijzen van de Toyota ProAce Electric zijn nog niet bekend. Wel dat de elektrische bedrijfsauto in oktober 2020 in Nederland arriveert. De personenwagen-versie komt in 2021.