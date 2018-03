Toyota: ‘stop met zeuren om GT86 turbo’

Het gaat niet gebeuren, vriend.

Toen de Toyota GT86 werd aangekondigd was de wereld der petrolheads in rep en roer. Een kleine, lichte, gefocuste auto die alleen voor liefhebbers van puur automobiel plezier gebouwd zou gaan worden. En nog relatief betaalbaar (we laten ons eigen CO2-verneukte kikkerlandje even buiten beschouwing) ook, wat wilden wij petrolheads nog meer? Nou, makkelijk kunnen modificeren natuurlijk. Maar ook dáár had Toyota al rekening mee gehouden: je kon de GT86 als blanco canvas beschouwen en zelf helemaal los gaan met tuning, styling enzovoort. Of je dat via Toyota’s TRD-winkeltje doet of via één van de vele aftermarket opties: het zal Toyota allemaal worst zijn. Als je maar lol hebt.

Toen de auto eenmaal geïntroduceerd werd bleek Toyota (in samenwerking met Subaru natuurlijk) redelijk geslaagd in haar opzet: een goede auto, achterwielaandrijving en lekker sturend. Bovendien kon hij best wat mishandeling aan, zonder direct stuk te gaan. Het enige waar wat kritiek op was, was het aantal pk’s. U krijgt er 200 in de GT86 en daar moet u het mee doen. De mannen van Toyota wilden geen turbo monteren, maar eigenlijk (zo is de professionele mening van dhr. @Wouter en ondergetekende, samen met vele andere mensen die pretenderen er iets van te weten) heeft de GT86 vijftig tot honderd pk’s te weinig. Kon Toyota niets schelen: er kwam geen sterkere versie. Echt niet. Ondanks geruchten, speculaties, smeekbedes van fans, ondanks alles: het gaat niet gebeuren. Nooit. Zeggen ze.

We proberen moed te houden. Dat doen we met de gedachte dat de goede mannen van Gazoo Racing het ook voor elkaar gebokst hebben om de poepsaaie Yaris om te toveren in één van onze favoriete auto’s (rijtest) van afgelopen jaar. Iets wat op voorhand vast niet bedacht was door de grote bazen van Toyota. Maar het is een flinterdun lijntje, zo blijkt nu weer. Volgens Tetsuya Tada (eindbaas GT86 en Supra bij Toyota) moet er teveel gewijzigd worden aan de auto. Doordat de balans nu perfect is, zou het toevoegen van drukvulling een compleet nieuw platform vereisen. Tenminste, dat beweert hij. De delicate balans zou namelijk verstoord worden door extra kilo’s in de neus. Dat lijkt te insinueren dat de experimenten van Tada van een aantal jaar geleden allemaal gefaald zijn. Turbo’s, hybrides, een groter blok: ze probeerden het allemaal. Blijkbaar waren de businesscases niet sterk genoeg, of zouden er écht problemen met de balans zijn geweest?

Wij vragen ons af of die paar extra kilo’s werkelijk zo spannend zouden zijn. Dat er turbo’s passen, dat hebben vele tuners inmiddels al aangetoond in ieder geval. Sterker nog, je kan een Ferrari-blok in de neus kwijt als je zou willen. Maar als het aan Tada-san ligt gaat het dus niet gebeuren. Of hij strooit ons zand in de ogen, dat kan ook. Hij riep ook ooit dat er een GT86 cabrio zou komen, maar daar hebben we ook al jaren niets meer van gehoord.

