Vergelijking: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid vs. Mercedes-AMG GT 63 S

Twee enorme Duitse bolides met gigantisch veel vermogen, lijnrecht tegenover elkaar.

Het heeft even mogen duren, maar aan het uitvoerig getease van Mercedes-AMG kwam vorige week een einde. Aan de vooravond van het Autosalon van Genève kregen we de auto al in zijn volledigheid te zien. Het zat er dik in, maar met de onthulling van de auto werd eveneens bekend dat de wagen het wel degelijk op zou nemen tegen de Porsche Panamera. Tijd om de krachtigste versies tegenover elkaar te zetten, niet?

Voordat we de vergelijking überhaupt beginnen moeten we zeggen dat het kiezen van de krachtigste versies betekent dat er een aantal verschillen zijn, waarvan de voornaamste te vinden is bij de aandrijflijn. Mercedes-AMG is momenteel op motorisch gebied een van de absolute overheersers in het automobiele landschap. Dit blijkt maar weer met de AMG GT 63 S, die bijna 90 pk meer heeft dan de krachtigste non-hybride Panamera. Om de Porsche nog enige kans te geven, mag de E-Hybrid het opnemen tegen de gigant uit Affalterbach.

Design

Toen de Porsche Panamera jaren geleden werd onthuld, was de ontvangst overwegend negatief. Het gevaarte oogde allesbehalve sportief en belichaamde eigenlijk alles dat men niet van Porsche wenste. Dankzij de vrij logge designtaal die grotendeels van de Cayenne (nog zo’n auto) overgenomen leek te zijn, was het bepaald geen publieksfavoriet.

Zoals wel vaker het geval is, blijken juist dat soort auto’s enorme verkoopknallers te worden. Na enkele jaren met de eerste generatie gedaan te hebben, werd de auto in 2016 vervangen voor het nieuwe model. Et voilà, de Duitsers hadden zowaar door hoe ze de Panamera kwiek voor de dag konden laten komen. Natuurlijk was nog lang niet iedereen er weg van, maar het nieuwe design in combinatie met het gewenningseffect zorgde ervoor dat hij beter geaccepteerd werd dan in 2009.

De Mercedes-AMG GT Coupé is tegelijkertijd een totaal andere, maar ook praktisch dezelfde auto. De vierdeurs Coupé geniet uiteraard van de inmiddels bekende designtaal van AMG, maar wijkt qua filosofie niet veel af van de auto waartegen hij het op moet gaan nemen. Beide auto’s hebben een vrij lange motorkap en een fraai aflopende achterzijde. Daarnaast zien beide wagens er niet vanuit elke hoek even smakelijk uit. Waar de vierdeurs AMG GT een knappe voorkant met imponerende AMG-grille heeft, zijn het bij de Panamera juist de billen die overtuigen. Dit in groot contrast met zijn voorganger, die een foeilelijk achterste had.

Dat gezegd hebbende is de AMG GT, en dan met name de 63 S waarover we nu spreken, zonder twijfel de stoerdere, gespierdere auto van het stel. Dit wordt niet in het minst geholpen door de extra AMG-delen die je op de auto kunt laten plakken. Daarbij weegt de AMG GT 63 S ruim 200 kg minder dan de Panamera, maar daarvoor kunnen we de batterijen van de Duitser bedanken.

Interieur

Binnenin vinden we bij beide wagens een ontzettend fraai interieur. Persoonlijk neig ik hier naar de Mercedes, maar dit is puur omdat de wagen is voorzien van dubbele 12,3″ schermen en dit er bijzonder netjes en opgeruimd uitziet. Het verschil in smaak daargelaten doet het interieur van de één absoluut niet onder voor de ander. Het afwerkingsniveau is voor beide wagens van hoog niveau en zal, wanneer je je in één van de auto’s bevindt, absoluut niet storen.

Wat wellicht wel kan storen is het verschil in bagageruimte. Een standaard Panamera beschikt over 500 liter, maar als E-Hybrid moet de wagen genoegen nemen met 405 liter. Aan de andere kant, dit is nog altijd 10 liter meer dan de AMG GT Coupé. Klap je de achterbank neer, dan draaien de rollen om. In dit geval heeft de krachtigste Panamera 1.245 liter tegenover de 1.324 liters van de AMG.

Techniek

Zoals we op het begin al aangaven is de vergelijking enigszins dwars, dankzij de verschillende prestatiecijfers. De krachtigste Panamera zonder batterijen produceert 550 pk, wat precies 89 pk minder is dan de heetste vierdeurs AMG GT eruit perst. Echter beschikt de Panamera Turbo S E-Hybrid met zijn 680 pk weer over veel meer paarden dan de AMG GT 63 S. Deze verschillen balanceren elkaar tot op zekere hoogte weer uit, doordat de Porsche ruim meer dan 2.300 kg weegt, terwijl de AMG ‘slechts’ 2.120 kg weegt. Om de verwarring tegen te gaan, maakten we een tabel.

Merk/Model Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Mercedes-AMG GT 63 S Motor 4-liter bi-turbo hybride V8 4-liter twinturbo V8 Vermogen 680 pk/850 Nm 639 pk/900 Nm Versnellingsbak Achttraps PDK Negentraps AMG SPEEDSHIFT 0-100 km/u 3,4 seconden 3,2 seconden Topsnelheid 310 km/u 315 km/u Aandrijving Vierwielaandrijving 4MATIC+

Gekeken naar de acceleratietijden en de topsnelheid liggen de wagens nog relatief dichtbij elkaar. De Mercedes-AMG wint het echter nipt van zijn landgenoot door (marginaal) beter te zijn op vrijwel ieder vlak, behalve het aantal paardenkrachten. De 4-liter twinturbo AMG V8 produceert misschien minder pk, wanneer we kijken naar koppel staat de Porker mooi in zijn schaduw. Hoewel het blok in feite niet meer is dan een gepeperde versie van de krachtbron van de E63 S, hebben ze er in Affalterbach toch nog wat extra’s uit weten te peuteren.

Nu we het toch over de E-Klasse hebben; de AMG GT Coupé staat op het MRA-platform. Hierover filosofeerden @willeme en ondergetekende de afgelopen dagen uitvoerig, simpelweg omdat Mercedes-AMG dit stilletjes onder het tapijt probeerde te schuiven. Nu duidelijk is dat de AMG GT op hetzelfde platform staat als de E-Klasse en de nieuwe CLS, kunnen we het bestaan van de auto nog verder in twijfel trekken. Daarbij vermeldt Mercedes de afmetingen van de AMG GT Coupé eveneens niet. Enfin, voor nu heeft het geen zin om daar verder over door te draven, maar het verdwijnen van de CLS 63 gaat in ieder geval niet onopgemerkt.

Zoals je uit de tabel kunt opmaken beschikken beide wagens over vierwielaandrijving. Dit is echter niet helemaal waar. Althans, ze zijn wel degelijk vierwielaangedreven, maar de Mercedes-AMG heeft het nieuwste 4MATIC+ systeem, waarmee de voorassen op commando genegeerd kunnen worden en de wagen verandert in een heuse driftslee. Dit in tegenstelling tot de Panamera, die dergelijke capriolen maar uit zijn hoofd moet laten.

De transmissies vertonen ook enorme onderlinge verschillen. De negentraps MCT AMG SPEEDSHIFT is ervoor gemaakt gigantische aantallen Newtonmeters te kunnen incasseren, maar doet zijn naam niet zozeer eer aan op het gebied van snelheid. Dit maakt hij echter goed door beter te presteren op lage snelheden. De PDK van Porsche is een dual clutch pur sang. Hoewel het een van de meest geroemde versnellingsbakken is van de afgelopen jaren, is het niet de beste transmissie op lage snelheden. De resultaten hiervan weerklinken in de tabel.

Conclusie

Toegegeven, de vergelijking is ietwat krom, maar beide wagens zijn in hun eigen recht ware gezinsraketten. Ondanks dat de Panamera meer vermogen produceert, wint de AMG GT 63 S het op vrijwel ieder ander vlak. Voorkeuren op het gebied van design negerende, lijkt de Mercedes op papier de betere van de twee. Reken daarbij het feit dat de formatie uit Affalterbach mogelijk nog een hybride versie van de krachtigste vierdeurs AMG GT zal onthullen, en er lijkt helemaal niets over te blijven van de Panamera.