Toyota laat met deze 5 Supra’s oude tijden herleven

Denk je aan de Supra, dan denk je aan de tuningscene van rond de eeuwwisseling!

The Fast and the Furious, Pimp My Ride, Need for Speed, de vierde generatie van de Japanse coupé was destijds een leeg canvas waar menig tuner zijn of haar hart kon luchten. Blijkbaar probeert Toyota met het nieuwste model die oude tijd naar het heden te halen, want voor de Amerikaanse SEMA-beurs neemt Toyota vijf Supra’s mee die door allerlei mensen zijn aangepakt.

GR Supra Heritage Edition

Voor de Heritage Edition heeft de vicepresident van de marketingdivisie Ed Laukes duidelijk in de geschiedenisboeken gespiekt. De flinke vleugel met de gebogen hoeken aan de achterkant alleen al schreeuwt MKIV Supra. Enige jammere is dat deze er niet zo gaaf uitziet als twintig jaar geleden. Wel leuk zijn de nieuwe voor- en achterlichten, lijken net uit het verleden te komen.

Naast de achtervleugel is ook de voorkant aangepakt; deze Supra krijgt namelijk een geïntegreerde splitter mee. De achterste diffuser is eveneens nieuw. De mods zijn niet alleen voor het vertoon; de motor is gekieteld om dankzij onder meer een gemodificeerde turbo en uitlaat, ‘meer dan’ 500 paardenkrachten naar de achterwielen te drijven. Banden, remmen, vering en wielen zijn eveneens aangepakt.

GR Supra HyberBoost Edition

Bij de HyperBoost zijn de grootste aanpassingen onder de motorkap gedaan; zo is de standaard turbo vervangen door een Garrett GTX3582R en produceert deze Supra nu ruim 750 paardjes. Om wat gewicht te besparen zit er een nieuw dak op gemaakt van koolstofvezels en hangt er een nieuwe bodykit aan.

GR Supra Performance Line Concept

Dit concept van Toyota Customizing & Development heeft praktisch alleen de buitenkant aangepast. Bij de wielkasten zitten nieuwe winglets die moeten zorgen voor extra downforce, zodat de Supra bij hoge snelheden en het betere bochtenwerk stabieler moet blijven. De voor- en achterkant krijgen tevens extra spoilers, die ook moeten bijdragen aan betere downforce.

Omdat je bij de nieuwe winglets sneller naar de wielen gaat kijken, is het ook leuk als die niet standaard zijn. Daarom krijgt de Performance Line 19-inch-wielen gemaakt van aluminium, die lichter zijn dan de stock velgen. Deze TCD-velgen zijn omwikkeld in de Pilot Sport 4 S-banden van Michelin.

GR Supra 3000GT Concept

TCD brengt nóg een auto naar SEMA, deze 3000GT Concept is, zoals de naam misschien doet vermoeden, niet gebaseerd op de gelijknamige auto van Mitsubishi. In plaats daarvan heeft de Toyota-divisie zich laten inspireren op oud werk. Voor de MKIV-Supra maakten ze namelijk een bodykit die ze de TRD3000GT noemden, dus anno 2019 doen ze dat gewoon… nog een keer.

Deze Supra heeft volgens Toyota een agressiever uiterlijk. Ze hebben wel veel dingen van de Performance Line overgenomen, de winglets bij de wielkasten bijvoorbeeld, alleen is de 3000GT wat rauwer. Neem de gaten in de motorkap als voorbeeld. Ook ziet deze er wat ons betreft wat gaver uit, vooral de zilvergouden kleuren zien er gelikt uit.

GR Supra Wasabi Concept

De laatste Pimp My Ride-Supra van het Toyota Genuine Accessory Team moet een wat pittig randje hebben, als je naar de naam kijkt. Wie naar de velgen kijkt, ziet sowieso al dat het rijcomfort wat… pittiger zal zijn dan de andere auto’s. De Wasabi krijgt namelijk vier 20-inch-wielen mee, gemaakt door Toyota zelf. Het geluid moet ook wat heter zijn, de twee uitlaten zijn namelijk gemodificeerd om uit te komen op twee pijpen van 102 mm groot die in het midden van de achterkant uit de auto komen.

De bodywork is aangepast door Five Axis, de grootste aanpassing is de spoiler achterop. Het complete pakket moet volgens Toyota meer lijken op een raceauto. Toyota lijkt onder de motorkap ook het enig ander te hebben aangepakt, al zeggen ze niet of de auto nu ook meer paardenkracht produceert. Wel geven ze aan dat de Wasabi-auto bedoeld is om ‘te onderzoeken wat de markt wil’, misschien is deze Toyota dus binnenkort aan te schaffen…