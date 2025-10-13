Wie herkent de auto die onder deze koets schuilgaat?

Onder deze exotische koets zit bekende techniek.

Dit weekend vond hét autofeest van België plaats: de Zoute Grand Prix. De Italiaanse coachbuilders waren hier goed vertegenwoordigd. Zagato onthulde een gloednieuwe hypercar en Touring Superleggera nam de nieuwe Veloce12 Barchetta mee. Bertone had geen stand, maar trok misschien nog wel het meeste bekijks. Hun nieuwe GB110 stond namelijk gewoon in een winkelstraat.

De Bertone GB110 werd al in 2022 onthuld, maar nu hebben we de auto voor het eerst in het echt gezien. Het design van deze auto grijpt terug naar het verleden, namelijk naar de Lancia Stratos Zero, die Gandini in 1970 tekende bij Bertone. De wigvorm van deze auto is duidelijk terug te zien. Ook leuk: dit exemplaar heeft dezelfde kleur als de Stratos Zero.

Deze auto markeert tevens de wederopstanding van Bertone, nadat het designhuis in 2014 op de fles was gegaan. De broers Mauro en Jean-Franck Ricci hebben het merk in 2022 weer nieuw leven ingeblazen. Inmiddels zijn ze ook alweer bezig met hun volgende auto: een moderne versie van de Autobianchi A112 Runabout, eveneens een ontwerp van Gandini.

Hoewel de carrosserie compleet nieuw is, kan Bertone toch niet helemaal verhullen dat de basis een bekende supercar is. De A-stijl en de spiegels zijn onmiskenbaar Lamborghini. De motor is dan ook de welbekende V10.

Deze V10 is wel voorzien van twee turbo’s, met als resultaat 1.124 pk en 1.100 Nm aan koppel. Daarom kwalificeert Bertone deze auto als hypercar. Maar ja, eigenlijk is het ‘gewoon’ een getunede Huracán, zoals er wel meer zijn.

De Bertone GB110 heeft in ieder geval wel het prijskaartje van een hypercar, want deze auto moet zo’n €2 miljoen kosten. Voor dat geld krijg je uiteraard exclusiviteit: er worden maar 33 exemplaren gebouwd. Of deze creatie van Bertone geslaagd is? Dat mogen jullie laten weten in de reacties.