Betaal een fortuin voor deze aangepakte Cullinan

Dit exemplaar is niet meer helemaal origineel.

‘Over smaak valt niet te twisten’ en ‘wansmaak is ook smaak’, twee dingen die snel bij je opkomen bij sommige modellen uit het inventaris van Hollmann International. Daarmee bedoelen we niks gemeens tegen die dealer verder, als zij dergelijke producten aan de man kunnen krijgen, vooral blijven doen. Het is voor ons echter een gratis kijkje in de wereld waar geld geen rol speelt en men dat graag wil laten zien. We willen niet een directe link leggen met een zekere balsport, we zorgen er alleen suggestief voor dat je die gedachtes zelf ook krijgt. Geloof je ons niet? Dan presenteren wij de Mansory Rolls-Royce Cullinan Billionaire voor een prikkie.

Altijd beginnen met het positieve, dat schijnt te helpen. Here goes: je kan een Rolls-Royce Cullinan uitrusten met alleen een motorkap van aluminium, die abrupt stopt bij de A-stijl en het ziet er absoluut niet uit. Dat is bij deze Mansory anders, de hele kleurstelling is zwart met aluminium over de hele ‘bovenste helft’ van de auto. Dat ziet er stiekem gewoon erg goed uit. Statig, Rolls-Royce-achtig: moeten meer mensen doen.

Ook het interieur is niet verkeerd. Witte en zwart, lekker neutraal. Er is ook niet bepaald bespaard op opties, dus je hebt alles. De favoriete touch moet wel de starliner-dakhemel zijn, die ook kan veranderen in een panoramadak. En als laatste positieve noot: er is tot op zekere hoogte bespaard op dat achterlijke carbon met graniet-achtige look. Hebben we ook wel eens anders gezien op dit type auto.

Is dit dan de mooiste Cullinan? Absoluut niet. De Rolls-Royce SUV krijgt al een dikke bak kritiek over zich heen wat betreft design (onze mening daarover laten we even buiten beschouwing) en de Mansory-behandeling maakt het niet bepaald minder omstreden. Een enorme bodykit die de auto optisch verlaagt, met toch wel splitters en delen in dat stomme carbon. Een enorme spoiler en zelfs zo’n kleine lip onderaan de achterruit maken het niet echt beter. Voor de kleurstelling is gekozen voor zwart/aluminium, wat zoals gezegd niet verkeerd is, mits je parelmoer-effect of metallic lak gebruikt voor het zwart. Met deze matzwarte finish gaat de auto er ook niet bepaald op vooruit namelijk. Om het uiterst subtiel af te maken staat de auto op 24-inch velgen met een hoop spaken.

Het ergste van alles? De prijs van 648.500 euro is voor iedereen die deze auto net zo wanstaltig vinden veel te veel geld. Voor mensen die zulke bedragen elke dag op hun bankrekening binnenkrijgen is dit het summum. Dat is waarom Mansory bestaansrecht heeft. Helaas.