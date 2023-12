Deze BMW Z3 wil een F30 3-Serie zijn

De BMW Z3 kreeg als kritiek mee dat ‘ie een beetje ielig was. Deze Z3 heeft zich nu met anabolen opgepompt tot een heuse F30 3-Serie. Bijna.

De BMW Z3 (E36/7) kwam in 1995 op de markt en was een gematigd succes voor BMW. De auto werd aan het grote publiek getoond in de film Goldeneye, de eerste en beste Bondfilm met Pierce Brosnan in de hoofdrol van agent 007. Dit maakte het publiek aan de ene kant warm voor de auto, waarvan de gehele productie voor 1996 pardoes verkocht was. Aan de andere kant begon ook meteen de kritiek. Want de Z3 zou een beetje te lief en te ielig zijn. Niet bepaald geschikt voor een echte stoere man als Sjeems Bond.

Dit imago bleef aan de auto kleven. Later kwamen versies met zespitters, een dikkere koets en zelfs een heus M model. Eigenlijk waren dat hele gave auto’s. Maar ja, een eerste indruk maak je maar een keer. De Z3 was niet per se stoerder dan een Mazda MX-5. En die MX-5 was stiekem beter en leuker om te rijden. Geen wonder dus dat de opvolger van de Z3 zowel als auto als in naam wat hoger in de markt werd geplaatst. De Z4 kwam er aanvakelijk alleen met zespitters. En met een behoorlijk hard sportief onderstel. No more mister nice guy.

Nu kan je een Z3 natuurlijk ook een beetje oppompen. En dat hebben de b0iZ van Kupu-Kupu Malam uit Indonesië gedaan met het exemplaar op deze pagina. Wat er onder al het imposante blikwerk zit weten we niet. Nou ja, behalve dan dat het een automaat is. De koets zelf is echter overduidelijk keihard aangepakt. Veelal met onderdelen van een veel recentere 3-Serie waar collega @willeme intiem mee bekend is.

Waarom nou precies daarvoor gekozen is? Geen idee, want de lampunits en dergelijk ogen nogal fors op de svelte Z3-koets. Een beetje uit verhouding, als we zo vrij mogen zijn. Het benadrukt nog maar eens dat auto’s tegenwoordig heel groot zijn. En dat de Z3 ook behoorlijk klein was. Een wilde bodykit doet zijn best, maar kan dat ook niet helemaal verhullen. Wellicht was de auto wel mooier geweest zonder de grote zwarte spoiler achterop.

Het valt hoe dan ook niet tegen te spreken dat men getracht heeft er wat van te maken. En sommige details zijn ook zeker liefdevol gemaakt. Zoals de deurklink op de geautomatiseerde vleugeldeuren, die ‘meeloopt’ met de welving vanaf de motorkap. Mooi? Mwah. Leuk geprobeerd? Zeker.

Ook het interieur is niet ongemoeid gelaten. De basis is gewoon BMW Z3, wat wil zeggen een tikje ‘Amerikaans’. Maar bekleding met nieuw leder in de kleur rood van zowel stoelen als dash piepen de zaak wel een beetje op. De kleur past ook bij de exterieurkleur candy apple red, een hoedtik naar het Z4 Zagato concept uit 2012. Kopen, of slopen?