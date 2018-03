Toyota Yaris (2005 – 2011) – occasion video & aankoopadvies

Dit wordt een betoog waarom jij, ondanks dat je nog niet met pensioen bent, toch in deze Yaris wil rijden. Met 135 pk onder het rechterpedaal is dit namelijk best een geinige auto.

Een basis-Yaris hoort niet perse tot de auto’s die bovenaan de lijst van de autoliefhebber staan. Het zijn degelijke, praktische en zuinige karretjes, maar spannend zijn de meeste uitvoeringen niet. Maar sommige wel en laten we nou net zo’n exemplaar te pakken hebben. Met een 1.8 blok onder de motorkap en een net even wat sportievere aankleding is de Yaris best grappig, de aanschafprijs is bovendien goed te doen en zelfs de sportievere Yarissen zijn erg betrouwbaar.

Aanbod op Autotrack

Op AutoTrack staan meer dan 2.000 Yarissen te koop, waarvan dik 600 stuks van deze generatie. Daarvan zijn, hou je vast, zo’n 10 (tien) exemplaren voorzien van een dieselmotor. Zelfs van de sportievere 1.8 staan er meer te koop, bijna 30 stuks. Vanaf 3.500 euro zijn de goedkoopste exemplaren te koop, dat zijn dan wel Yarissen met ruime ervaring.

Alternatieven

Volkswagen Polo (GTI)

Opel Corsa (OPC)

Suzuki Swift

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De automatische bak is wel wat storingsgevoelig, ook dat is een kwestie van louter elektronica.

Controleer de werking van de MMT halfautomatische transmissie, want het is zo’n beetje het enige van de Yaris waar regelmatiger klachten over zijn. De elektronica speelt nog wel eens op en de elektromagneten die de koppeling bedienen kunnen weigeren.

Controleer ook de waterpomp bij de 1.0 liter driecilinder. Deze is ook toegepast in de Aygo (en C1/ 107) en daar ging deze soms al na drie jaar lekken. Uiteindelijk kan dat zorgen voor een oververhit blok als er teveel koelvloeistof wegloopt.

Een bekende in deze rubriek: dual-massa vliegwiel wat defect raakt bij de diesel.

Carrosserie en interieur

De gasveren houden met de jaren steeds minder goed de kofferklep omhoog. Vervangen lost dat op.

Niet een probleem specifiek voor de Yaris, maar zorg dat je ventilatieroosters vrij van bladeren houdt om lekkages in het interieur te voorkomen.

Elektronica

Bij een Yaris die niet wil starten, kan een schakelaar bij de koppeling defect zijn. Om te starten moet die zijn ingetrapt en de schakelaar wil wel eens weigeren.

Bekijk hier het aanbod van de Toyota Yaris op AutoTrack.