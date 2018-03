McLaren over Ferrari: “een stelletje ongemanierde lullo’s”

Have you no manners, good sir?

Er is nog geen dag verstreken sinds Ferrari aankondigde dat ze een FIA-werknemer zouden inlijven om hun team te versterken, of de pleuris breekt alweer uit. Aan de andere kant, daar konden we op wachten. Zoals collega-scribent @jaapiyo gisteren al schreef, waren we “alvast benieuwd naar de reacties van Horner en consorten…“

Nou, bij deze dan. Echter is het niet Red Bull dat het schreeuwconcert opent, maar het team van McLaren. Misschien dat ze de bui al voelen hangen na de vrij dramatisch verlopen testweken die de Britten, ditmaal zonder Honda, hebben meegemaakt. Wat het exacte motief ook mag zijn, volgens McLaren kan het niet door de beugel dat Ferrari het herenakkoord nu alweer kapot smijt.

Het herenakkoord waarop het team van McLaren doelt heeft alles te maken met de ietwat geniepige, doch enorm slimme zet van Renault om Marcin Budkowski, toenmalig technisch directeur van de FIA, te contracteren om hun technische afdeling te versterken. Budkowski mocht echter niet direct beginnen, maar moest drie maanden verplicht op ‘gardening leave‘ alvorens hij bij de Fransen aan de slag kon. Andere teams stonden niet te springen om het nieuws. Hierom spraken ze af dat het werk in het vervolg tenminste twaalf maanden gestaakt moest worden, voordat een ex-FIA- dan wel F1 Group-werknemer bij een van de teams aan de slag mocht gaan.

En jawel, precies dat heeft Ferrari dus niet gedaan. Laurent Mekies hoeft namelijk maar drie maanden te stoppen met werken, voordat hij in Maranello mag aanschuiven en hij zijn overvolle brein boven de ontwerptafel kan uitknijpen. Teambaas Eric Boullier was witheet van het nieuws, zo vertelt hij aan Autosport.

“We are very unhappy with the FIA for losing yet another key employee to a racing team. Especially after it was agreed by all teams at the last Strategy Group meeting that no key technical FIA employees would be employed by a race team within 12 months of leaving the FIA. Ferrari went against the gentleman’s agreement, and the FIA has not enforced it.”