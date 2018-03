Hoe snel vrat deze Tesla Model 3 zijn remblokken op?

Te snel. Veel te snel.

Dankzij alle vertragingen rondom de productie van de Tesla Model 3 zijn er nog een behoorlijk aantal bolides niet bij hun smachtende baasjes gearriveerd. En juist diegenen die er wél een voor de deur hebben staan, blijken er niet helemaal netjes mee om te kunnen gaan. Één waaghals besloot zijn auto de afgelopen weken eens goed aan de tand te voelen, in naam van de wetenschap.

Goed, misschien was het idee erachter zo diep nog niet. Hoe dan ook nam YouTuber Matt Crowley zijn Model 3 mee naar Laguna Seca om uit te vinden hoe de bolide zich zou gedragen onder de brandende Californische zon. Wat blijkt? Voordat je, om wat voor reden dan ook, de drang voelt om het circuit op te gaan, is het best handig om de Model 3 te voorzien van een capabel setje remblokken. Hij mag dan misschien wel als een BMW E46 rijden, met de verkeerde remmen eronder heb je er driemaal niets aan.

Uit deze video blijkt namelijk dat Crowley na niet meer dan drie rondjes zonder remblokken zat. Dit betekent overigens niet dat ze ‘een beetje’ op waren, maar letterlijk tot aan het metaal opgebruikt waren.

Toegegeven, heel vreemd is het niet. Het zou immers bij de meeste personenauto’s gebeuren die niet op fatsoenlijke wijze geprepareerd zijn voor het betere bochtenwerk. De standaard remmen zijn er niet voor gemaakt dergelijke mishandelingen te doorstaan. Daarbij heeft een auto als de Model 3 de remblokken minder nodig, aangezien hij al enorm wordt afgeremd om de batterijen op te laden middels regenerative braking. Mocht er nog enige twijfel over bestaan of de auto van fabriek af circuit-klaar is, dan wordt die bij deze de wereld uitgeholpen. Zij die er binnenkort één voor de deur krijgen, weten in ieder geval wat ze niet moeten doen.