Toyota Yaris Cross is extra stoere en praktische Yaris

De Toyota Yaris Cross is een Yaris, maar dan wat handiger en frivoler.

Toyota heeft het doek getrokken van de Yaris Cross. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de grootste Japanse autobouwer dat zou doen op de Salon van Genève. Wegens het coronavirus werd deze belangrijke beurs afgelast. Automerken moesten daardoor zelf even creatief worden met onthullingen van nieuwe modellen.

Digitale onthulling

Veel fabrikanten kozen ervoor in de geplande periode van Genève de modellen alsnog digitaal te onthullen. Andere namen even iets hun tijd. Toyota is nu de laatste die alsnog een Genève-onthulling doet. Het gaat om de gloednieuwe Toyota Yaris Cross.

GA-B Platform

De Toyota Yaris Cross is gelieerd aan de Yaris hatchback. Het is de tweede auto die op het GA-B platform staat, dat is een compacte variant van het modulaire TNGA-platform. De auto heeft dan ook dezelfde wielbasis van 2,56 meter. Wel is de Yaris Cross langer. Dat komt door een grotere 6 centimeter grotere overhang vóór en 18 centimeter achter. In totaal is de Yaris Cross dus 24 centimeter langer dan de reguliere Yaris.

Hoger

De Yaris Cross is niet alleen langer, maar ook breder (2 centimeter) en een stuk hoger: 9 centimeter. Dat laatste komt mede door de grotere bodemvrijheid van 3 centimeter. Ondanks de stoerdere looks en de mogelijkheid om iets harder over zandpaden te kunnen rijden, is de Yaris Cross geen Land Cruiser-derivaat. De auto heeft geen vierwielaandrijving, tussenbak of lage gearing. Het is ‘gewoon’ een Yaris.

Atkinson

Dat betekent dat de Yaris Cross is voorzien van een 1.5 liter driecilinder motor. Het is een zogenaamde ‘Atkinson-cycle’-motor, dus ontworpen om zo efficient mogelijk te draaien. De benzinemotor wordt bijgestaan door een elektromotor, een hybride aandrijflijn dus. Het systeemvermogen is 116 pk. Toyota probeert de auto zo gunstig mogelijk in de markt te zetten, minder dankzij de lage CO2-uitstoot van 90 gram per kilometer. In Nederland is dt interessant, want elke gram CO2 betekent een lagere belasting.

Frankrijk

Toyota heeft ambitie en toont vertrouwen in hun Yaris Cross. Het is namelijk de bedoeling dat de auto een marktaandeel gaat pakken van 8% in een van de meest felbevochten marktsegmenten van Europa. De Yaris Cross zal ook in Europa geproduceerd worden. De kekke urban crossover zal in het noord-Franse Valenciennes van de band rollen. Wanneer de auto in Nederland leverbaar gaat worden, maakt Toyota later bekend.