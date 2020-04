Elektrische motorfiets met handbak is een dingetje

Maar natuurlijk, een elektrische motorfiets met ‘handbak’ is wat wij altijd al wilden hebben.

Elektrische aandrijving is niet alleen bij auto’s iets wat we telkens vaker voorbij zien komen. Ook elektrische motorfietsen zijn geen bijzonderheid meer. Nu zijn motorfietsen meer dan auto’s gericht op recreatief gebruik door puristen en genieters. Daarom zie je ze nog niet zoveel als elektrische auto’s.

Ook is gewicht een belangrijkere factor op een motorfiets. Dus logisch dat de motorfietsfabrikanten zich nog niet volledig storten op elektrische aandrijving. Dat wil niet zeggen dat merken er totaal niet mee bezig zijn.

Project Endeavor

Zo is Kawasaki bezig met ‘Project Endeavor’. Het meest bijzondere aan deze sportieve motorfiets is de aandrijflijn. Die is in dit geval helemaal elektrisch bij de Kawasaki Project Endeavor. Nu moeten wij onszelf even corrigeren, dat is het op één na meest bijzondere aspect van deze superbike.

Transmissie

Het meest opmerkelijke is namelijk de transmissie. In veel gevallen heeft een elektromotor aan één versnelling voldoende. Dat komt omdat de elektromotor een ander karakter heeft dan de verbrandingsmotor. Het maximale koppel staat immers bij 0 toeren tot je beschikking. Vandaar dat accelereren met een EV zo leuk is.

Bijzonder

Een motorfiets met handbak (ja we weten dat je schakelt met je voet, maar we noemen het lekker toch een handbak) én elektrische motor is dus best bijzonder. We kennen wel een paar auto’s met meerdere versnellingen: de Porsche Taycan heeft twee overbrengingen en er was ook een elektrische Skoda met een handbak. Maar een elektrische motorfiets met een voetgeschakelde transmissie? Dat is vrij bijzonder.

Vier overbrengingen

Deze Kawasaki Endeavor heeft er dus eentje. Het is een handbak met vier overbrengingen. De belangrijkste reden is topsnelheid. Naarmate het toerental bij een elektromotor toeneemt, zakt het vermogen en koppel. Vandaar de relatief beperkte acceleratie op hogere snelheden van EV’s.

Prototype

Door middel van de versnellingen zou de Endeavor het voordeel van een bizarre acceleratie en een hoge topsnelheid moeten hebben, zoals het een ware Kawasaki betaamt. Wat de productieplannen zijn, is nog niet bekend. Het is nu nog een prototype. De naam Endeavor is slechts een werktitel, de officiële naam moet nog bekend gemaakt worden.