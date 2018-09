Toyota’s CEO rijdt uniek GRMN-vlaggenship

Aan de top kun je alles maken.

Wanneer je het hoofd bent van een autofabrikant, geniet je in de meeste gevallen van zekere voordelen. Christian von Koenigsegg, bijvoorbeeld, kan alle auto’s die zijn bedrijf heeft geproduceerd m.b.v. GPS volgen op zijn telefoon. De baas van Toyota, Akio Toyoda, de 62-jarige kleinzoon van oprichter Sakicho, heeft geen behoefte miljoenen geproduceerde exemplaren te volgen. In plaats daarvan heeft hij een auto laten bouwen die niemand anders op aarde heeft.

De bolide in kwestie is per definitie al relatief speciaal. Immers, de nieuwe Toyota Century wordt slechts bij een klein aantal geselecteerde dealers verkocht voor een flinke prijs, waardoor technisch gezien alleen welvarende zakenlui of andere prominente lui in aanmerking komen voor deze Rolls-Royce-achtige, Japanse slee. Reken daarbij het feit dat de auto voornamelijk wordt verkocht in het land van herkomst, en je begrijpt wel waarom de Century wordt gezien als een exclusieve bolide.

De Century werd in den beginnen enkel geleverd met een reeks V8-motoren, maar voor de tweede generatie van het vlaggenschip stapte Toyota over op een smakelijke 5-liter V12 met 280 pk. Omdat er anno 2018 geen plaats meer is voor twaalfcilinders, besloot Toyota de Century te voorzien van een relatief milieuvriendelijke aandrijflijn. De term ‘relatief’ doelt hier vrij specifiek op de aanwezigheid van een 224 pk sterke elektromotor. Echter, aangezien Toyota daaraan alsnog een 381 pk sterke 5-liter V8 heeft verbonden, is de poging de auto van deze tijd te maken enigszins in het water gevallen.

Enfin, precies deze zeer fijne auto heeft Akio Toyota dit jaar laten omzetten tot een heus GRMN-model. De nieuwe Gazoo Racing-afdeling van Toyota heeft er sinds de introductie van het label een aantal puike bolides uitgeperst, maar dit unieke exemplaar van Shachō steekt er voorlopig met kop en schouders bovenuit. Hoewel concrete details rondom het project niet op straat liggen, kunnen we in ieder geval aan de buitenzijde zien dat de performance-afdeling niet stil heeft gezeten. Naast de nodige logo’s is de Century GRMN voorzien van andere bumpers, velgen en kleuren om hem van de fabrieksversie te onderscheiden. We rekenen er daarnaast stiekem op dat Toyota de auto meer pit heeft gegeven, maar naar specifieke prestatiecijfers kunnen we enkel gissen.

Voordat je als rijke, doch ietwat ingetogen oligarch begint te springen van geluk bij het horen van dit nieuws, komt Akio de hoek om scheuren, om je dromen te vernietigen. Naar verluidt heeft de CEO vooralsnog geen plannen de auto in productie te nemen. We kunnen alleen dromen. Tenzij je dit een nachtmerrie vindt, natuurlijk.

Beeld: Supcat op Twitter