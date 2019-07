Toyota’s Supra sneuvelen nog óp de trailer

Je zal maar op je nieuwe autootje zitten te wachten...

Dat de eerste Toyota’s Supra met succes op kenteken zijn gezet, betekent niet dat ieder exemplaar eenzelfde lot is aangewezen. Deze week is een lading Supra’s namelijk door een andere vrachtauto tot schroot gereden op de snelweg. Tenminste drie stuks lijken erdoor zwaar te zijn aangetast.

Beelden van het ongeval doken op social media op en circuleerden met name in chauffeursgroepen op Facebook. Vooralsnog is er over het incident zelf weinig duidelijk. Zo is niet bekend hoe het voorval heeft kunnen gebeuren of hoe het verder met het autotransport is afgelopen.

Wel lijken de gebruikers het erover eens te zijn dat het ongeluk plaats heeft gevonden op een snelweg in Hongarije. De Supra’s gingen dan waarschijnlijk ook naar Oost-Europa of Rusland, want de fabriek waar de vierde generatie van de Toyota-sportauto wordt gebouwd staat in het Oostenrijkse Graz.

Iemand een nieuwe supra besteld…zal iets later zijn :) Geplaatst door Luc Claeys op Dinsdag 16 juli 2019

Alsof het zo is bedoeld, zijn de aangetaste Supra’s ieder in een andere lakkleur gehuld. Zo zijn ze Renaissance Red, Absolute Zero White en Tungsten Silver. De Toyota’s werden vervoerd door Kässbohrer, een fervent vervoerder van auto’s in Europa.