Kim Jong-un’s Maybachs illegaal vervoerd vanuit Rotterdam

Dat mag zomaar niet.

Waar een wil is, is een weg. Zeker vanuit het opzicht van een dictator mag dit spreekwoord serieus worden genomen. De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, heeft recentelijk bewezen dat hij alles kan krijgen dat zijn hartje begeert. Terwijl de bevolking wordt getart door de hongersnood, wordt de leider van de “republiek” gezellig rondgereden in Maybachs en Rolls-Royces – iets dat door de Verenigde Naties sinds 2006 strikt is verboden. Uit onderzoek is ondertussen gebleken hoe de dictator aan zijn gepantserde miljoenenauto’s is gekomen. Wat blijkt: Nederland is erbij betrokken.

In april dit jaar schoot Kim Jong-un zichzelf wederom in eigen voet, door in beeld te komen achterin een van zijn gloednieuwe Maybachs. Tijdens zijn staatsbezoek aan Rusland was te zien hoe de Noord-Koreaan uitstapte uit een gepantserde S600 Pullman Guard, ter waarde van ongeveer anderhalf miljoen euro. Dit bracht niet alleen Daimler, dat van niets zegde te weten, in verwarring, tegelijkertijd riep het de vraag op hoe de dictator aan zijn bolide was gekomen. De Verenigde Naties heeft de export van luxe goederen naar het land immers al ruim 10 jaar verboden.

Inmiddels is er duidelijkheid over het verhaal. The New York Times en non-profit organisatie Center for Advanced Defense Studies hebben deze week de resultaten van hun onderzoek gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de twee auto’s, een Maybach 62S en een S600 Pullman Guard, hun tocht richting Noord-Korea in juni 2018 startten in Rotterdam.

Halverwege vorig jaar werden de auto’s op een containerschip geladen in de Rotterdamse haven, bij rederij Slavenburg & Huyser, aldus het NRC. Vanuit daar gingen de auto’s per boot richting het Chinese Dalian, waar ze 41 dagen later arriveerden. Echter, in plaats van direct naar Noord-Korea te worden vervoerd, maakten de auto’s eerst een verwarrende tocht richting Osaka (Japan) en Busan (Zuid-Korea), alwaar de containers op een “ghost ship” van een Russische zakenman werden geplaatst. Na een stop in Vladivostok kwamen de auto’s uiteindelijk in Noord-Korea terecht. Per vrachtvliegtuig werdeen de Maybachs naar Kim Jong-un gevlogen.

Na publicatie van het onderzoek heeft het NRC contact opgenomen met de rederij om uit te vinden in hoeverre het op de hoogte is geweest van deze illegale activiteiten. Een woordvoerder van het bedrijf heeft laten weten bekend te zijn met de zaak, maar niet inhoudelijk te kunnen reageren.