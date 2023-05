Trainer Feyenoord gebruikt Formule 1 om te winnen

Feyenoord-trainer Arne Slot kan wijsheid uit de Formule 1 goed gebruiken om wedstrijden te winnen met zijn ploeg.

Voetbal en Formule 1 hebben -behalve het beide zijn van een topsport- niet echt bijzonder veel raakvlakken. De ene draait om rondrennen op een veld met een bal, de ander om het zo hard mogelijk rondjes rijden op een racebaan. Wel hebben beide sporten één groot raakvlak: je wil winnen. Want als je niet speelt om te winnen, heeft het weinig zin om mee te doen.

Feyenoord

Als we het hebben over winnen, ben je dit seizoen bij Feyenoord aan het goede adres. De Rotterdamse ploeg staat dusdanig ver voor dat een landstitel bijna zeker is, ook al moeten er nog wedstrijden gespeeld worden. Zo staat er ook voor Feyenoord zondag nog een wedstrijd op de kalender, in dit geval tegen Go Ahead Eagles. “Die winnen ze wel”, dus hoef je je ploeg niet aan te zetten om hun best te doen. Of wel? Voor trainer Arne Slot maakt het altijd uit.

F1-wijsheid

Sterker nog, en hier komt het nodige linkje met auto’s: Arne Slot gebruikt F1-mentaliteit om zijn ploeg aan te sturen. Slot volgt Formule 1 sinds Max Verstappen meedoet in de topklasse en kijkt dus vaak races. Daar hoort hij vaak een spreuk die hij goed kan gebruiken: to finish first, you first have to finish. Slot gebruikt dit om zijn spelers alsnog aan te sturen om een mooie wedstrijd te spelen. Waar bijna iedereen Feyenoord al kampioen heeft verklaard, wil Slot de wedstrijd eerst winnen en dan feestvieren.

En zo kun je de F1-coureurs, teambazen en commentatoren bedanken dat Arne Slot zijn spelers kan motiveren. Zie je wel, de sporten hebben genoeg raakvlakken. (via Nu.nl)