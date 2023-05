Tesla gaat stoppen met het stuur aan de andere kant

Slecht nieuws voor Engelse Tesla kopers: het merk stopt met het stuur aan de andere kant bouwen.

De Engelsen maken het zichzelf niet makkelijk. Het is het enige grote Europese land dat nog aan de andere kant van de weg rijdt. Om ervoor te zorgen dat deze gespiegelde plaats op de weg een beetje normaal aanvoelt, zijn de auto’s ook gespiegeld. Tot zo ver niks bijzonders.

Stuur aan de andere kant

Toch is het niet allemaal ideaal voor autofabrikanten om auto’s met het stuur aan de rechterkant te bouwen. Het kost immers extra moeite om alles in spiegelbeeld te moeten ontwerpen, om nog maar te zwijgen over bijvoorbeeld speciaal ontworpen vervangende onderdelen voor het kleine aandeel markten dat nog rechts rijdt. Daarnaast is de Engelse tweedehandsmarkt ook bijzonder, want in andere markten zijn de auto’s per definitie minder aantrekkelijk en dus schrijven auto’s heel anders (lees: meer) af.

Tesla stopt met rechtsgestuurd

Kortom: om praktische redenen is linksgestuurd waar de meeste merken grotendeels op willen inzetten. Tesla gaat zelfs een stapje verder en stopt met de rechtsgestuurde versies van de Model S en Model X. Desgevraagd geeft de Amerikaanse autobouwer aan aan Autocar dat het inderdaad gaat om praktische redenen. Zo heeft Tesla het over het ‘meer efficiënt kunnen bouwen van hun auto’s’ en ‘het kunnen verbeteren van de interieurkwaliteit’.

Ook zegt Tesla dat het maken van rechtsgestuurde auto’s extra complexiteit met zich meebrengt, zowel mechanisch als logistiek gezien. Het merk ziet het als reden genoeg om gewoon te kappen met rechtsgestuurd, wat in het Verenigd Koninkrijk wel een dingetje is. Ze bieden Tesla-kopers en mensen die er eentje in bestelling hebben staan twee opties.

Besteld

Tesla kapt namelijk per direct met de rechtsgestuurde S en X, maar er zijn mensen die voor dit nieuws een S of X hadden besteld en dus een rechtsgestuurd exemplaar verwachtten. Die mensen wordt gemeld dat ze de auto nog wel krijgen, maar dan met het stuur aan de ‘verkeerde’ kant. Iedereen die wel eens met de auto naar het Verenigd Koninkrijk is gereden weet aan de verkeerde kant rijden ten opzichte van je stuur best te doen is, maar praktisch is het niet altijd.

Een andere optie is dat je de Tesla’s koopt die wel beschikbaar zijn met het stuur rechts, de Model 3 en Model Y. Voor het ongemak stelt Tesla 2.000 pond beschikbaar voor mensen die hun S of X overzetten naar een 3 of Y. Overigens gaat Tesla met hun linksgestuurde modellen voor het VK wél de Plaid aanbieden. Die was er nog niet met het stuur rechts en komt er dus ook nooit. Maar Engelsen die het niet erg vinden om hun stuur aan de andere kant te hebben, kunnen wel genieten van de 1.020 pk sterke topversie. (via Autocar)