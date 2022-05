Jawel: dit was de drukste avondspits van het jaar

Tijdens corona moesten we even zonder doen, maar vandaag hadden we weer een avondspits des doods.

Het kwam niet als een donderslag bij heldere hemel(vaartsdag), maar het was vanavond stervensdruk op de wegen. We kunnen wel zeggen: ouderwets druk, want een avondspits des doods was tijdens corona tijdelijk uitgebannen. Maar die is nu weer gewoon terug.

Iedereen besloot vanmiddag rond 17.00 massaal huiswaarts te gaan voor een lekker lang weekend, maar dit zorgde natuurlijk voor de nodige drukte. Sterker nog: het was de drukste avondspits in tijden. Hoe erg was het? In totaal stond er 1.130 km file op het hoogtepunt, zo rond half zes. Vooral in het midden en zuiden van het land was het raak.

De ANWB meldt dat het hiermee de drukste spits van het jaar is. Met afstand zelfs. De ergste avondspits tot nu toe was voorafgaand aan de meivakantie, toen er 785 km stond. Dat viel nog reuze mee in vergelijking met de spits van vanavond.

Met deze avondspits is het weer net zo druk als voor corona. Nog iets drukker zelfs. Aan de vooravond van het hemelvaartsweekend stond er in 2019 namelijk 1.028 km file.

Dat was destijds niet de drukste avondspits van het jaar, want op 22 januari was er dat jaar een echte monsterspits geweest. Vanwege sneeuw stond er op een gegeven moment 2.287 km file. En toen hadden ze geen lekker lang weekend in het vooruitzicht.

Foto: Jaguar F-type in de file, gespot door @hhitalia