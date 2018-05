Gaat diesel een langzame dood tegemoet in Europa?

Steeds meer merken trekken de stekker uit de brandstof.

Gisteren werd bekend dat Nissan gaat stoppen met diesel in Europa. In fases zal de brandstof gaan verdwijnen en uiteindelijk is straks geen enkele nieuwe Nissan meer te krijgen met diesel. Daarmee volgt het merk landgenoot Toyota, dat de brandstof in combinatie met Europa ook al geen goed idee meer vond.

De acties van Nissan en Toyota kunnen voor een lawine effect zorgen onder Aziatische automerken. Europese fabrikanten en met name de Duitsers zullen niet zo radicaal handelen als de Jappen, maar ook hier staat de toekomst van diesel op het spel. Stefan Bratzel, directeur automotive management aan de hoge school van Bergisch Gladbach, denkt dat Mazda en Honda zullen volgen.

Nissan verkocht vorig jaar 128.456 diesels in Europa. Dat is zo’n 16 procent van alle verkopen van het merk in ons continent. Voor Nissan, maar ook Toyota, zijn de marges te klein om diesels te blijven leveren in Europa. Dit nieuws, in combinatie met de strenge milieuzones in grote steden en het feit dat elektrisch rijden de toekomst is, lijkt aan te geven dat diesel langzaam maar zeker aan het uitsterven is. De auto-industrie geeft echter niet op. Zo zijn er nog steeds ontwikkelingen gaande om diesel toch schoner te krijgen. (via Bloomberg)