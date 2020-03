Mercedes-AMG GT R PRO duikt op als occasion

Goh: gelimiteerde auto’s kunnen nog wel eens moeilijk zijn om te bemachtigen. In het geval van de Mercedes AMG GT R PRO heb je geluk: er staat eentje te koop in Nederland als ‘occasion’.

Topmodel

Om de vrij uitgebreide range van Mercedes-AMG GT-modellen te toppen, kwamen er twee gelimiteerde modellen vorig jaar. De ene is de AMG GT R Roadster en de andere is de absolute top. Hij heet AMG GT R PRO en het is de ‘circuitversie’ van de AMG GT R. Laatstgenoemde combineert zijn rauwe karakter met een klein beetje praktisch gemak, maar daar is bij de GT R PRO geen sprake van. Een rolkooi, gewichtsbesparing in het interieur en vele aerodynamische delen in koolstofvezel: echt klaar voor het circuit. Qua motor is hij gelijk aan de GT R: een 4.0 liter Biturbo V8 levert 585 pk. De GTR PRO is niet permanent het topmodel, want er komt nog een Black Series aan.

Moeilijk verkrijgbaar

De AMG GT R is wel een zeldzame auto. Er worden slechts 750 van gebouwd. De auto wordt volop geproduceerd en een aantal verzamelaars hebben de auto al binnen. Wilde je daar nou één van zijn, maar heb je net de boot gemist, dan is er goed nieuws. Er staat eentje te koop en je hoeft er niet voor af te reizen naar een ver buitenland, nee, gewoon in Nederland.

Occasion

Een autobedrijf in Nederland heeft namelijk gewoon een Mercedes AMG GT R PRO staan als occasion. Het gaat om een exemplaar in het zilver, één van de – beperkte selectie – kleuren. Je kunt de GT R PRO herkennen door exterieurdelen in koolstofvezel, zoals de grote splitters en skirts, de luchtgaten boven de voorwielen en de grotere spoiler achterop. En je krijgt van Mercedes een gratis stickerpakketje mee: de strepen op de zijkant, het dak en de motorkap maken de GT R PRO herkenbaar.

Nieuw interieur

Wie na het lezen van de tekst ‘gestript’ interieur denkt aan een kerker met een stuur erin, heeft het mis. Sterker nog: doordat Mercedes de hele AMG GT-serie heeft voorzien van een facelift, heeft de GT R PRO het nieuwste Mercedes-interieur. Dat betekent het hagelnieuwe besturingssysteem MBUX op een compleet nieuw scherm, een volledig digitaal instrumentarium en gebruik van luxueuze materialen. Oké, het comfort heb je beter voor elkaar in een reguliere GT R, maar dan nog.

Duurste AMG GT

De AMG GT-serie is sowieso niet het goedkoopste wat Mercedes aanbiedt, maar de GT R PRO kost je 299.900 euro. Met afleverkosten dus net meer dan 300.000 euro en dat is veel geld, maar de auto is bedoeld als een rivaal voor de Porsche 911 GT3 RS. Die zit ook rond dit bedrag. Geïnteresseerd? Check dan de advertentie op Marktplaats.