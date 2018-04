Truck Yeah! Deze avontuurlijke Chevrolet wil in productie

Hebb0n.

Een (Amerikaanse) pickup kopen in Nederland is praktisch hetzelfde als de winterse kou trotseren in extravagante Gucci shorts; het ziet er niet uit, past niet bij het klimaat én het is ontzettend duur. Toch zijn er enkelingen die zich er niets van aantrekken en er vol overtuiging voor gaan. Groot gelijk, want op een tamelijk perverse manier zijn het schitterende bolides. De Chevrolet Colorado ZR2 Bison is hiervan het onmiskenbare bewijs.

Hoewel de auto vorig jaar met een andere naam debuteerde op de SEMA-show, bleef het daarna akelig stil rondom de mogelijke komst van de wagen. Inmiddels beginnen de eerste geluiden weer te klinken, nu Off-Road.com aan een patent is gekomen waarin de naam van de wagen (ZR2 Bison) is vastgelegd. De website is daarnaast via een Chevrolet dealer te weten gekomen dat de wagen waarschijnlijk dit jaar nog op de markt zal komen.

Volgens de bron zou de wagen nagenoeg hetzelfde zijn als het concept dat vorig jaar op de SEMA-show werd getoond. De auto was destijds een creatieve samenwerking tussen Chevrolet en American Expedition Vehicles (AEV), waarvan het logo een bison is. Mocht de mogelijke productieversie overeenkomen met het studiemodel, dan heeft de op de ZR2 gebaseerde Bison heeft een nog meer op off-road gerichte ophanging en staat hij op 35″ banden van BF Goodrich. Daarbij zijn de bumpers en panelen opgewassen tegen iedere omgeving, heeft hij een lier en kan hij zichzelf opkrikken. Oh, en hij heeft een koelkast voor het wild dat je onderweg ongetwijfeld omver zult maaien.

In het vooronder van het studiemodel vonden we destijds een 2,8-liter Duramax diesel, maar de kans is groter dat de 3,6-liter benzinemotor uit de Colorado ZR2 zijn opwachting zal maken. Deze V6 is goed voor ruim 300 pk.