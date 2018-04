Mercedes: “we mogen geen domme fouten meer maken”

True that, Toto.

Wie er zijn geld op had ingezet dat Ferrari met Sebastian Vettel de eerste twee wedstrijden achter zijn naam zou zetten, was hoogstwaarschijnlijk hardop uit het virtuele wedkantoor gelachen. Toch is dit precies wat er gebeurd is. Sterker nog, na twee races heeft de Duitser in zijn eentje bijna evenveel punten als het Mercedes-duo. Toto Wolff, die zijn tafel er de laatste weken waarschijnlijk flink van langs heeft gegeven, vertelt aan Sky Sports dat de druk er inmiddels goed op staat.

Om de ernst van de zaak te benadrukken: het is voor het eerst in het V6-hybride tijdperk dat een ander team dan Mercedes de eerste twee wedstrijden van het seizoen naar zich toetrekt. Toto noemt de situatie frustrerend, met name omdat er eigenlijk meer in zat dan de uiteindelijke resultaten weergeven.

“This is not the start to the 2018 season we had hoped for. For two races in a row, we did damage limitation with one car and lost the win with the other. Both races were decided by fine margins, but that doesn’t make it any better; in fact, it probably makes it more frustrating.”

Het is de keiharde realiteit van autosport, of sport in het algemeen. Hamilton leek in Australië op weg naar een overtuigende zege, maar kwam dankzij het uitvallen van beide Haas’ en de daaruit voortkomende Virtual Safety Car achter Vettel terecht. De Duitser stond de leiding niet meer af, en wist zijn Britse concurrent zelfs zo hard te laten pushen dat hij zeldzame fouten begon te maken.

In Bahrein was de situatie juist omgedraaid. Hamilton, die dankzij een penalty vijf plaatsen naar achteren werd gezet, moest dit keer van achteren komen. Teamgenoot Bottas, die er in Australië juist een potje van maakte, leek echter het hele weekend al sterker dan de Brit, maar kon zich niet meten met de Scuderia. Zelfs door een alternatieve strategie op zondag wisten ze niet op het hoogste treedje te belanden. Dit terwijl Mercedes 90 procent zeker was de zege achter haar naam te kunnen zetten.

Het is nog vroeg in het seizoen, maar Toto voorziet nu al dat zijn team zoveel mogelijk moet kapitaliseren op de kansen die het voorgeschoteld krijgt, omdat een vijfde titel anders uit haar handen zal glippen.

“The competition is extremely close in 2018 and Melbourne was already a strong reminder that there is absolutely no margin for imperfections or mistakes in this year’s title fight. While we saw a completely different race in Bahrain and lost for different reasons, the message stayed the same: In order to win this year, we need to bring our A game.”

Wat denken jullie: wordt het Ferrari, Mercedes, of toch Red Bull?