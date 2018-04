Red Bull & Honda: een realistisch huwelijk?

Wat vorig jaar nog een lachwekkend scenario leek te zijn, heeft zich inmiddels ontvouwen tot een keihard dilemma.

Het eeuwigdurende geklaag van McLaren over de Honda-tragedie zette de Japanners in kwaad daglicht. De kans dat er ook nog maar één team op de grid aanwezig was met interesse voor hun krachtbron, leek met het raceweekend te krimpen. Toch werd er in de slotfase van het seizoen een motorenruil aangekondigd tussen McLaren en Toro Rosso. De verwachting was dat de Britten de weg terug naar de top zouden vinden, en dat de Italianen nog verder achterin het veld te vinden zouden zijn.

Na twee verreden races, blijkt het tegenovergestelde te kloppen. Het resultaat is dat we de volgende vraag langzaam maar zeker kunnen beginnen te formuleren: “hoe snel moeten Red Bull en Honda met elkaar in zee?“

Goed, na de eerste race van het seizoen leken de Toro Rosso’s geen deuk in een pakje boter te kunnen rijden, maar na de Grand Prix van Bahrein waren de rollen omgedraaid. Het drama rondom de race van Hartley negerende, reed Pierre Gasly een dijk van een wedstrijd. Natuurlijk, als het op pure race pace aankomt komt Toro Rosso’s nog niet in de buurt van Red Bull, maar wanneer laatstgenoemde de race niet eens uitrijden kan, schiet je er als team weinig mee op. Reken daarbij de enorme stap die Toro Rosso Honda van het ene op het andere weekend heeft gemaakt, en je hebt er als Red Bull ineens een groot dilemma bij.

Het is misschien wat snel om conclusies te trekken na één succesvol raceweekend, maar het is voor de kersverse combinatie van Toro Rosso en Honda bijzonder hoopgevend dat ze zichzelf ogenschijnlijk moeiteloos voor middenvelders met krachtbronnen van Ferrari en Renault weten te houden. Red Bull, die door een vroegtijdige dubbele uitvalvalbeurt al gauw kon inpakken, moet zichzelf flink achter de oren krabben en snel een beslissing maken die de toekomst van het team kan, en waarschijnlijk zal, dicteren.

Dit heeft alles te maken met de eis van Renault Sport-baas Cyril Abiteboul, die eerder heeft aangegeven dat hij de beslissing rondom de kwestie tegen mei/juni op zijn bureau wil hebben. Helmut Marko slingerde de eerste reactie alvast de wereld in, tegenover Autosport.

“Before we made the decision to work with Honda we believed it could be a successful package, once they showed us what they were planning to do. When the time is right, we’ll make our decision. There’s a bigger picture which we have to look at. It’s going in the right direction, and you journalists should know that we are brave.”