Trump geeft Ford-medewerker een middelvinger en wil meer Chinese merken in de VS

Hij is ook zo normaal gebleven.

Een rondleiding door een autofabriek is normaal gesproken een veilige setting voor een president. Helmpje op je knar, beetje lachen en vooral niets aanraken wat beweegt. Je verwacht het niet, maar Donald Trump kreeg het in Michigan voor elkaar om van zo’n keurig geregisseerde fabriekstour een virale rel te maken, compleet met scheldwoord en opgeheven vinger. Murica, f*** yeah.

Fabriekstour met onverwachte feedback

De Amerikaanse president bezocht deze week de Ford F-150-assemblagefabriek in Dearborn, Michigan. Dat is natuurlijk niet zomaar een fabriek, maar heilige grond voor de Amerikaanse auto-industrie. De F-Series pick-up is al decennia de bestverkochte auto van het land en staat symbool voor werk, staal en patriottisme. Precies het decor waar Trump graag even tevoorschijn komt.

Tijdens de rondleiding liep het echter net even anders. Tussen het geluid van robots en lopende banden door, riep een fabrieksarbeider Trump iets toe over zijn aanpak van de Jeffrey Epstein-affaire. Wat exact werd gezegd, is niet helemaal duidelijk, maar volgens aanwezigen kwam het neer op een pittige beschuldiging. Trump draaide zich om, wees boos, zou het F-woord kort hebben laten vallen en gaf de werknemer vervolgens een presidentiële middelvinger.

Het Witte Huis zag uiteraard geen probleem. Woordvoerder Steven Cheung sprak van “een gestoorde man met een woedeaanval” en noemde Trumps reactie “gepast en ondubbelzinnig”.

Opvallend genoeg verliep de rest van het bezoek juist erg gezellig. Andere Ford-medewerkers waren duidelijk beter te spreken over de president, maakten selfies, schudden handen en poseerden glimlachend naast Trump. De middelvinger leek daarmee een eenmalige extra, niet standaard inbegrepen bij de rondleiding. Helaas.

Chinese automerken zijn welkom in de VS

Naast het incident kwam Trump doen waarvoor hij eigenlijk officieel was gekomen: praten over auto’s en banen. In Detroit herhaalde hij zijn boodschap dat buitenlandse automerken van harte welkom zijn in de VS, zolang ze hun fabrieken in zijn land neerzetten. China, Japan of Europa; het boeit Trump niet zo veel, mits Amerikaanse arbeiders de auto’s bouwen. Met invoerheffingen tot 100 procent op in China gebouwde auto’s is dat een uitnodiging met toch vrij stevige voorwaarden.

Dat beleid zorgt ook wel weer voor vreemde contrasten. Een Chinese Lotus Eletre kost in de VS bijna 230.000 dollar, terwijl een in Amerika gebouwde Volvo EX90 ineens een stuk betaalbaarder is. Niet elke autobouwer in Detroit springt een gat in de lucht, want ook Amerikaanse merken produceren graag buiten “The Land Of The Free” en krijgen de heffingen net zo hard terug. Handig.

Toch blijft de lijn van Trump aardig consistent. Banen moeten terug, fabrieken moeten terug en kritiek krijgt de vinger. Precies Trump zoals we hem kennen.