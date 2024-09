Is de Volvo EX90 het wachten waard – de test

De Volvo EX90 en deze test hebben nogal op zich laten wachten.

Het is dat Zweden relatief kalme mensen mensen, want anders waren er wat journalisten met lastige vragen over de tafel getrokken. De EX90 is namelijk niet alleen hun nieuwe vlaggenschip, maar ook de Volvo die véél later dan gepland op de markt komt en daarbovenop ook nog eens niet 100% af is.

Carplay zit er nog niet in, maar het excellente infotainmentsysteem met Google Maps laat dat snel vergeten. Wat meer opvallend is dat de Lidar (het taxibordje) nog niet echt bijdraagt aan de veiligheidssystemen. De sensor verzamelt wel data, maar die wordt voorlopig gebruikt om te leren hoe ze die zinnig kunnen gebruiken. Deze Elon-esque constructie wierp wat geïrriteerde vragen op, waarop de Zweden weer door als wespen gestoken reageerden.

Het bleek een storm in een glas water, want tijdens deze eerste test van de Volvo EX90 komt de elektrische zevenzitter al behoorlijk volwassen over. Bij wat Chinese EV’s voelt het alsof een deel van de software door stagiaires in elkaar gezet, maar hier gelukkig niet.

Een lekkere 7-zitter

De wielbasis van 2985mm is nog enigszins bescheiden, maar ruim en groot is de EX90 absoluut. De lengte gaat nipt over de 5 meter en dus zijn er zeven zitplaatsen te verdelen. Voor een volwassene is de laatste zitrij absoluut te bereiken, maar elegant uitstappen zat er voor mij niet in. Het lijkt beter om de laatste zitrij voor kinderen te reserveren.

Zoals wel vaker kan de bagage van zeven personen niet echt mee, er blijft 365 liter bagageruimte over. Dat is vergelijkbaar met een C-segment hatchback, dus er kan nog wél wat mee. Met de banken plat stijgt de bagageruimte naar 1010 of 1915 liter. Bovendien is er ook nog een frunk van 37 liter.

Het interieur is heerlijk Zweeds ingericht: mooie materialen (geen EX30 toestanden hier) zoals leer, diverse houtsoorten, aluminium. Het is ingetogen, smaakvol en niet saai.

Ook groot is het accupakket. De single motor krijgt een pakket met een brutocapaciteit van 104 kWh (netto 101 kWh), de Twin Engine varianten hebben een pakket van 111 kWh bruto (107 kWh netto). Daar komt de EX90 tot 619 km ver mee, de Single Motor met (iets) kleiner accupakket komt 580 km ver.

Vreemd genoeg is het een 400 volt architectuur, concerngenoot Lotus gebruikt 800v. Het levert in theorie een iets minder snel ladende auto op, het valt altijd te bezien hoe dat in praktijk is. Het maximum laadvermogen wat Volvo communiceert is 250 kW en in 30 minuten moet er van 10 tot 80% kunnen worden geladen.

Voorwiel, achterwiel of vierwielaandrijving

Kies maar! De Single Engine heeft de motor op de achteras, maar bij de Twin Engine wordt de boel feitelijk omgedraaid. Bij normaal gebruik worden de voorwielen aangedreven en is de Electric Rear Axle Drive (ERAD) via een koppeling los gemaakt. Zodra het nodig is, schakelt de EX90 de achterste motor weer bij. Het gebeurt bijna ongemerkt en het belangrijkste: tijdens bochtenwerk is er niet “opeens” een motor die bijspringt.

De rijervaring is zoals je die van een Volvo verwacht: geen gekke fratsen. Op het warme, droge asfalt ten zuiden van Los Angeles liet de EX90 zich van zijn beste kant zien. Het hoge gewicht wordt gecompenseerd door vet rubber, dus er is meer dan genoeg grip. Tijdens de test hadden we alleen de beschikking over de Volvo EX90 Twin Performance AWD. Die heeft een elektromotor op de vooras en op de achteras die gezamenlijk 517 pk en 910 Nm kunnen leveren. De forse zevenzits Volvo snelt er in 4,9s naar de 100 mee en alle Volvo’s, dus ook alle EX90-en, zijn begrensd op 180 km/u.

De Twin AWD is exact één seconde langzamer naar de 100. Die versie heeft 440 pk en 770 Nm. De oude XC90 rijders zullen zich hier achter het stuur thuis voelen: de voorste motor is namelijk sterker dan de achterste elektromotor. De Single Motor is de instapper en heeft 279pk/ 490 Nm. Dat zal op het randje zijn voor een volbeladen EX90, de standaard sprint naar de 100 duurt 8.4 seconde.

Waar de EX90 excelleert is op comfort: de luchtvering filtert de meeste hobbels weg en het interieur blijft ook heerlijk stil. Ergens is dit de ultieme reisauto, alleen de range en met name het laden blijft een issue.

Zijn er nog minpunten

Ik word echt heel blij hoe Volvo de kaarten van Google Maps heeft geïntegreerd. Je voelt de MAAR aan komen he. Die is er ook: Volvo geeft zelf hoog op over de bruikbaarheid en hoe simpel het allemaal werkt, maar knoppen weglaten betekent niet dat het allemaal eenvoudig wordt. Het ziet er opgeruimd uit, maar het is het niet.

Of we de adaptieve luchtvering (met twee kamers bleek achteraf) vooral wilden uitproberen. Het is dat de EX90 enorm veilig is, anders hadden de firefighters ons uit het brandende wrak van de EX90 moeten komen zagen. Om het onderstel van comfort op dynamic te krijgen, zijn minimaal vier stappen nodig. Dat moet allemaal via het touchscreen en het is ook nog zo onlogisch ingedeeld dat je het de volgende keer niet meer kan vinden. Ondermaats, een ander woord is er niet voor.

Het is extra zonde, want alle hoofdfuncties zijn bijzonder snel en prettig te bedienen. Voor de dagelijkse bediening van klimaatfuncties, audio, telefoon zijn op het hoogste niveau van het touchscreen diverse elementen vastgezet. Er is zelfs een fysieke volumeknop, waarmee je ook nummers kan overslaan. Fysieke knoppen voor verstelling van stuur en buitenspiegels zijn er dan weer niet. In je dagelijkse auto geen issue, tenzij je regelmatig wisselt met je vrouw. Een geheugenknop zag ik namelijk ook niet zo snel. Met 10 tot 15 extra fysieke knoppen zou de EX90 simpelweg een betere (en veiligere (!)) auto worden.

Killer features

De infotainment en navigatie is verder redelijk briljant. Volvo heeft jaren geleden de strategische keuze gemaakt om Google-diensten te gebruiken. Google Maps is simpelweg erg compleet, heeft satellietfoto’s, je kan flexibel zoeken en makkelijk alternatieve routes inzien. Het is gewoon goed.

Het 14,5 inch grote scherm staat rechtop en is bijzonder prettig ingedeeld. Het bovenste deel is in principe gereserveerd voor Google Maps, daaronder zweven twee widgets voor audio en telefoon bediening. Daaronder zit een menu bar waarin onder meer de laatst gebruikte items zitten. Die ook nog eens slim, dus als je tot stilstand komt, kan je daar bijvoorbeeld snel naar de camera’s switchen.

Veiligheid. Naast de Lidar van Luminar zijn er 5 radars, 2 interieur camera’s, 8 camera’s voor het exterieure en 12 ultrasone sensoren om de EX90 veilig door het verkeer te luisteren. In principe is de EX90 hardwarematig klaar om zelfstandig door het verkeer te rijden, maar nu al is de EX90 een bijzonder veilige jongen.

Als één van de weinige fabrikanten doet Volvo ook al jaren onderzoek naar ongelukken. Sommige dingen leer je niet uit een crashtest en mede daarom zijn Volvo’s echt ontzettend veilig. De Zweden hebben ook nagedacht over hoe deze dik 2.5 ton wegende kolos vriendelijk kan zijn voor de tegenpartij. Aan de voorzijde is dus een extra crashbalk gemonteerd die ervoor zorgt dat lagere auto’s niet worden platgewalst door de EX90.

Alternatieven

EV’s met zeven zitplaatsen zijn nogal schaars, maar als het ook een PHEV mag zijn…. Dan is er echt best veel keuze, waaronder de net geupdate Volvo XC90.

Als je wel perse elektrisch moet rijden (van de baas), dan is de KIA EV9 wellicht ook een optie. Je zult vaker dan bij de Volvo moeten uitleggen dat het toch echt wel goed met je gaat, maar verder is de Koreaan ook een dijk van een auto. Mocht je van enorme afschrijvingen en mogelijke reparatie-issues houden, dan kan je wellicht ook gaan Chinezen.

Conclusie

De Volvo is altijd een veilige keuze. Vooral tijdens het crashen: de fysieke crash zal de Volvo altijd uit de weg gaan, maar als het dan toch misgaat, kiezen wij op de redactie altijd de Volvo. Ook bij het crashen op een feestje is een Volvo top: niet te proleterig, maar ook niet goedkoop.

Lekker Nederlands dus, vandaar dat Volvo het hier altijd zo goed doet. De EX90 is erg fijn, op een paar software issues na. Om de vraag uit de kop te beantwoorden: wat mij betreft was de Volvo EX90 het wachten wel waard.