Trump mag trots zijn op de spotgoedkope Corvette ZR1X

Hypercar prestaties voor een spotgoedkope prijs, je kunt niet om de Corvette ZR1X heen.

Met de door Donald Trump gestarte tarievenoorlog ziet de Amerikaanse president zijn volk het liefst producten van eigen bodem gebruiken. De nieuwe Corvette ZR1X past wat dat betreft perfect binnen dat straatje. Sterker nog, zelfs als je Trump en de tarieven buiten beschouwing laat is het een extreem goede aanbieding.

Corvette ZR1X prijs

Chevrolet heeft namelijk het prijskaartje van de Corvette ZR1X bekendgemaakt en de prijs valt enorm mee. Het begint bij $207.395. Ja twee ton in dollars voor een Corvette klinkt als belachelijk veel geld, maar besef dat je een 1.250 pk sterke hypercar voor dat geld krijgt. Geen enkele andere supercar of hypercar komt in de buur van dit prijskaartje. Voor meer dan 1.000 pk ben je minstens het driedubbele kwijt.

Ga je voor de Quail Silver Limited Edition gaat dan moet je $241.395 aftikken. Dit is een speciale editie vanwege de aanstaande Monterey Car Week. Waar ooit de Genève autoshow dé plek was van internationale onthullingen, moet je nu in Monterey zijn. Legio automerken gaan hier nieuwe auto’s of modelvarianten laten zien. Chevrolet neemt de Corvette ZR1X mee.

De ZR1X haalt zijn 1.250 pk uit een LT7 twin-turbo V8, gecombineerd met een elektromotor op de vooras. Daarmee sprint dit Amerikaanse monster in minder dan twee seconden naar 60 mph (oftewel 0-96 km/u). Eind 2025 start de productie van het best.

Op de foto’s zie je de ZR1X Quail Silver Limited Edition. Deze speciale versie beleeft zijn publieke debuut op The Quail, A Motorsports Gathering tijdens Monterey Car Week. Tussen de Lambo’s, Pagani’s en Koenigseggs schittert nu ook Chevrolet met de Corvette ZR1X.

Wat deze editie zo bijzonder maakt is onder meer de kleur: Blade Silver Matte. Voor het eerst in ruim 60 jaar komt er weer een matte fabriekslak op een Corvette. De inspiratie kwam van het iconische Inca Silver op de C1 uit eind jaren ’50, maar dan met een modern randje.

Het interieur is niet saai zwart, maar heeft overeenkomsten met het exterieur dankzij de combinatie Sky Cool, Medium Ash Gray en Habanero-accenten. Dat laatste betekent gewoon oranje. Die kleur komt ook weer terug op de remklauwen.

Vergeet het maar. Voor 207.395 dollar is er geen andere nieuwe auto ter wereld die uit de doos een topsnelheid van 375 km/u haalt. Waanzinnig gedaan Corvette, de prijs van de ZR1X is in elk geval onverslaanbaar.