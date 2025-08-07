De leukste nieuwe cabrio van de zomer is nog wat leuker geworden

We zitten midden in de zomer, maar daardoor is het nog niet te laat om nog voor een leuke cabrio te kiezen.

Zomer, zon en de wind door je haren. Leuk op de fiets, nog leuker in een cabrio. En dan is het helemaal leuk als je die cabrio wat verfraait om de auto wat meer eigen te maken. Dit doet AC Schnitzer met de nieuwe MINI F67 Cabrio.

AC Schnitzer staat vooral bekend als hofleverancier voor BMW’s, maar geregeld pakken ze ook MINI mee en daar is niets mis mee. Neem nu deze upgrade van de tuner op basis van de nieuwe MINI F67 Cabrio. Oogt best guitig toch? Denk niet aan een schreeuwerige tuning, maar aan de puntjes op de i. Voor het echt brede spul moet je maar bij een M5 Touring zijn.

Aangezien moderne auto’s tegenwoordig halve crossovers zijn, besloot AC Schnitzer de MINI te verlagen. Naast het feit dat de auto lager is, oogt ‘ie ook nog eens breder door de 10 mm spacers aan beide kanten. Esthetisch ziet het er leuk uit, het maakt van de AC Schnitzer MINI F67 Cabrio een echt bommetje.

Ook nieuw zijn de MI3-velgen in BiColor of zwart. Iets klassieker van smaak? De bekende AC1-velgen met hun dubbele spaken blijven een tijdloze keuze en ook verkrijgbaar. Er is ook een aero pakket met een splitter en zijskirts.

De aankleding gaat verder in het interieur. De standaard pedalen zijn vervangen voor aluminum exemplaren. Wat geknetter mag niet ontbreken bij een sportieve MINI, dus heeft AC Schnitzer een nieuw uitlaatsysteem voor je.

Ben je klaar met optisch tunen, dan kun je de motor laten aanpakken. Afhankelijk van de uitvoering zijn er verschillende mogelijkheden. Het leuke van de catalogus van AC Schnitzer is dat je zelf kunt bepalen of je één, twee of het hele zooitje toepast op je eigen MINI. Ongetwijfeld niet alles zal je smaak zijn, waardoor je zelf de vrijheid hebt om te kiezen wat je wel of niet wenst te hebben.

MINI’s ogen altijd wel geinig. Met deze make-over van AC Schnitzer voor de MINI F67 Cabrio oogt het model net een stukje lekkerder. Net of er een blik spinazie is tegenaan gesmeten. Dat kan de MINI best hebben.