Ja, echt: je kan nu een 1.250 pk sterke V8 af fabriek krijgen

Het vermogen van de ‘simpele Amerikaanse muscle car’ loopt nu helemaal uit de klauwen: 1.250 pk uit een V8 is vanaf nu mogelijk!

Chevrolet leek in eerste instantie niet zo’n krachtpatser te willen maken van de Corvette C8. De basisversie uit 2019 had ‘slechts’ 502 pk. Juist het toevoegen van eindeloze bakken power is wat muscle cars zo leuk maakt. Toch wist de standaard C8 met het Z51-pakket een snelle jongen te zijn, met acceleratiecijfers waar supercar-rivalen bang van worden. Efficiëntie lijkt het toverwoord. Maar vergis je niet: het duurde niet lang of Chevrolet brak record na record na record met hun C8-platform. En vandaag is het klapstuk gepresenteerd: ontmoet de Chevrolet Corvette ZR1X.

Corvette C8

Om de Chevrolet Corvette ZR1X goed te begrijpen, even een kleine recap van het C8-platform. Het begon dus met de standaard Stingray, die heeft de ongeblazen 6.2 liter ‘LT2’ V8 met 502 pk. Dit is een vrij non-exotische V8, een evolutie van de LT V8 die al jaren in de Corvette wordt gebruikt. Daarna kwamen er twee manieren om extra pk te krijgen. De eerste is de E-Ray, een hybride versie die op basis van de standaard V8 met elektromotoren zorgt voor 664 pk. Daar nét ietsje boven zit de nieuwe Corvette Z06, die de racemotor van de Corvette C8.R leent. Dit is een 5.5 liter grote V8 genaamd LT6 die een platte krukas en een dry sump heeft. Goed voor 679 pk. En daar komt record nummer één: dit is de krachtigste natuurlijk ademende V8 aller tijden.

Corvette Stingray Corvette E-Ray Corvette Z06

Het is echter niks vergeleken met de Chevrolet Corvette ZR1. Deze vorig jaar onthulde topversie van de Chevrolet Corvette pakt een geëvolueerde versie van die motor van de Z06, nu LT7 geheten. Het is een nóg betere versie van die motor en ook nog eens met twee turbo’s. Goed voor 1.078 pk. Ja, over de 1.000 pk heen in een auto zo simpel als een Corvette, en dat zonder elektromotoren. Je haalt er volgens het merk 375 km/u mee en je sprint naar 100 in 2,3 seconden. Het gaat allemaal wel heel hard zo, letterlijk en figuurlijk.

Corvette ZR1X

Als je een rupsje nooitgenoeg bent, goed nieuws. Nu is er de ZR1X, en die doet er nóg een schepje bovenop. Het resultaat is vrij voorspelbaar. Het is namelijk simpelweg alle hardware van een Corvette ZR1, maar dan met een hybridesysteem zoals de E-Ray. Dat betekent 1.078 pk en 1.122 Nm op de achterwielen, met op de vooras een 188 pk en 196 Nm sterke elektromotor. Daarover gaan we zo even in detail verder. Eerst het hele plaatje. We hebben het al verklapt: de hele setup produceert 1.250 pk. Een Bugatti Veyron plus een Golf GTI aan vermogen, in een Corvette. Hallelujah!

Hypercar

Chevrolet durft het zelfs een hypercar te noemen. Dan moet je wel met serieuze cijfers komen. Gelukkig doen ze dat ook. De combinatie van elektro en bruut benzinegeweld zorgt voor een 0 naar 100-tijd van minder dan twee seconden. Ter vergelijk: da’s sneller dan de eveneens hybride Ferrari SF90 XX Stradale (2,3 seconden), even snel als de Bugatti Tourbillon met een V16 en meer dan 1.000 pk elektrovermogen en komt gevaarlijk dicht bij auto’s als de Tesla Model S Plaid en Rimac Nevera, die het gemak van direct koppel hebben. Superlatieven schieten tekort, maar zo wordt de Corvette pardoes één van de snelste auto’s ter wereld. Ook kan de Corvette ZR1X binnen negen seconden een kwartmijl afleggen.

V8 van de Corvette ZR1X

De V8 is dus vrij bekend uit de ZR1, maar om die nog even beknopt samen te vatten: 5.5 liter groot, platte krukas, dry sump systeem (dus met losse olievoorraad en niet in het carter onderin) en twee turbo’s. Voor wie denkt dat de ruim 400 extra pk’s uit die turbo’s zorgen voor een enorm turbogat: Chevrolet heeft door het combineren van de turbobehuizing en het spruitstuk deze zo dicht mogelijk bij de uitlaatkleppen weten te plaatsen. Naast natuurlijk een geavanceerd anti-lagsysteem.

Hybride

Om ook nog even snel wat basics over de elektrische helft van de Chevrolet Corvette ZR1X erin te gooien: het is in principe een vergelijkbare setup met de Corvette E-Ray, dus een 1,9 kWh grote accu die een elektromotor op de voorwielen aandrijft. Deze is niet op te laden met een stekker, enkel door de motor en bijvoorbeeld recuperatie zoals we dat veel zien op EV’s. Het puur elektrische vermogen is 188 pk en 196 Nm en in combinatie met de V8 dus goed voor de volvette 1.250 stuks. Je kan drie hybridestanden kiezen: besparing voor maximale efficiëntie, ‘kwalificatie’ voor optimaal gebruik van de elektromotoren wanneer je deze nodig hebt voor een ultrasnelle rondetijd en ‘push-to-pass’, een maximale elektroboost met de druk op de knop. Voor je innerlijke Fast & Furious-kijker. Overigens werkt het EV-systeem tot en met 257 km/u, daarna neemt de V8 het permanent over.

En de rest

De geweldenaar van een Chevrolet Corvette ZR1X weer tot stilstand krijgen werkt dankzij Alcon-remmen met tien zuigers voor (en zes op de achterremmen). De schijven zijn 16,5 inch groot, de grootste ooit op een Corvette. Er was een tijd dat 16 inch velgen groot was, laat staan 16 inch remmen. Maar goed, je moet wat om zo veel vermogen veilig tot stilstand te laten komen.

Net zoals bij de ZR1 kun je kiezen uit coupé of cabrio en twee uitvoeringen. De standaardversie heeft Magnetic Ride Control, het veersysteem van GM wat ondanks de sportieve natuur van dergelijke auto’s voor zo veel mogelijk comfort zorgt. Deze is meer voor allround-gebruik, wat je ook merkt aan de Michelin Pilot Sport 4S-banden. De uitvoering om het onderste uit de kan te halen heet het ‘ZTK Performance Pack’, dan is ‘ie stijver afgesteld en krijg je Michelin Pilot Cup 2R-banden. Bij een Z06 is de iets stijlvollere standaardversie nog wel aardig, maar bij de ZR1X wil je gewoon al het geweld dat mogelijk is. Daarover gesproken: je kan een optioneel koolstofvezelpakket bestellen met extra aerodynamische onderdelen zoals een Gurney-flap en die gigantische achtervleugel. Goed voor 544 kg neerwaartse druk.

Het exterieur lijkt vrijwel hetzelfde als de normale ZR1, wat overigens ook geldt voor het interieur van de Chevrolet Corvette ZR1X. Het gaat om het geüpdatete interieur wat binnenkort ook verwacht wordt als update voor de standaard Stingray. De bijzondere verticale knoppenbrij is weg en alle knoppen zitten nu horizontaal onder het scherm. Dat scherm is 14 inch groot, met een 12,7 inch display als tellerbak. Daar links nog van heb je een mini-schermpje van 6,6 inch voor nog wat extra info.

Chevrolet noemde de Corvette ZR1 al de snelste auto voor minder dan een miljoen, en dan heb je nog best wat geld over. De ZR1 begint namelijk bij 173.000 dollar. De Chevrolet Corvette ZR1X gaat de twee ton dan wel halen, maar goed, dan kan je auto’s van meerdere miljoenen (en een vierdeurs sedan van ongeveer 120.000 dollar) pesten met een Corvette. Ook wat waard. Wat ‘ie precies gaat kosten is nog niet bekend. Ook de beschikbaarheid in Nederland wordt op moment van schrijven bevestigd door de importeur.