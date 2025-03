Jaguar baas: “We willen echt niet woke zijn”

Once you go woke, you go broke. Nu was Jaguar daar altijd al goed in, maar de nieuwe Jaguar baas geeft nu aan dat het niet de bedoeling is dat Jaguar woke is.

Het was best wel een dingetje in de autowereld toen Jaguar enkele tijd geleden een nieuwe commercial de wereld in slingerde. Het onderwerp was niet meer een mooie kat die een kip opeet, of een Britse schurk/held in een soort actiefilm. In plaats daarvan leek het het antwoord te zijn van openAI op de vraag ‘maak een zo generiek woke mogelijk filmpje’. Een beetje ironisch gezien de teksten over conventie verwerpen en dergelijke.

De reacties op de webz waren niet mals. Jaguar had wel eyeballs te pakken, dat is zeker. Dus als dat het doel is van reclame, dan doel geslaagd. Echter kan je je afvragen of dat de bedoeling moet zijn, als er ook veel negativiteit is. De minderheid was enthousiast. De meerderheid riep dingen als ‘het vermoorden van een Brits icoon’.

Santino Pietrosanti (hierboven) is de man die naar verluidt verantwoordelijk is voor deze richting van het merk. Het wordt nu net iets anders geaard. Maar de managing director Rawdon Glover, lijkt nu wat terug te krabbelen. In een interview maakt hij enige omtrekkende bewegingen:

We definitely weren’t saying ‘we’re about diversity’. The creative concepts and the individuals were chosen because they were very modern, striking, and bold. And we presented a car that was very exuberant, bold, and modern. If an individual posts ‘I really don’t like this because it’s woke’ then the algorithms just feed that. So a whole load of people commented about us who we certainly didn’t set out to inflame or upset.

Euhm…huh? Is Jaguar dan toch niet woke? Nou, zo is het dan ook weer niet helemaal. Alleen Rawdon maakt onderscheid tussen het merk Jaguar en het concern JLR. Dat merk is niet uitgesproken woke, maar het concern is wel volle polle voor DEI. Lijkt een beetje een rare spagaat, maar vooruit. Onlangs is de Type 00 nog gespot bij Paris Fashion Week. Op zich is het wel een bijzonder ding, dat moet gezegd worden. Maar ja, of bij Jaguar de schoorsteen gaat roken van alle Type 00’s die ze gaan verkopen…We gaan het zien…