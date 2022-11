Opgefriste Lexus LS kan er weer even tegenaan

Ga jij de opgefriste Lexus LS nu wel kopen?

Het is nog altijd een van de tofste grote limousines op het moment: de Lexus LS. Zeker als je geen Duitse auto wenst, zijn de opties beperkt in deze klasse. Merken als Jaguar hebben zich in de tussentijd terug getrokken. De Maserati Quattroporte is er gelukkig nog wel. Die auto is wellicht iets te hitsig en opwindend voor mensen die in dit segment shoppen. Dus wil je een iets relaxtere topklasser hebben die níet uit Duitsland komt, dan ben je al snel op de grote Lexus aangewezen.

Voor modeljaar 2023 verfijnt Lexus de grote sedan. Denk bij de term opgefriste Lexus LS niet zozeer aan een rigoreuze facelift. Dat is namelijk niet het geval. Wel heeft de Japanse fabrikant van premium-automobielen een paar belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een compleet nieuw multimedia-systeem met Lexus Link Pro én een persoonlijke assistent die je kunt oproepen door ‘Hey Lexus’ te zeggen. Cloud Navigatie? Dat is gewoon standaard!

Nieuw multimediasysteem!

Nu zijn de meningen over het Lexus multimedia-systeem verdeeld. Sommigen vonden het erg ingewikkeld en niet intuïtief, anderen hadden er minder moeite mee. Het lijkt ons niet aannemelijk dat er iemand juist een Lexus kocht vanwege dat systeem. Het feit dat Lexus het complete oude systeem overboord heeft gezet, geeft dat ook wel aan.

Handig is dat het systeem ook Over The Air-updates ondersteunt. Daarnaast zijn er een paar nieuwe veiligheidsfeatures, waaronder Digital Panoramic View Monitor, dat je zelfs onder de auto laat kijken. Omdat het Remote Touch-systeem weg is (nu allemaal touch screen dus), heeft Lexus ook de middentunnel iets kunnen opruimen.

Er zijn nu minder uitvoeringen waaruit je kunt kiezen. Of beter gezegd, Lexus heeft de uitvoeringen geschrapt die men toch niet bestelde. De keuze is heel eenvoudig.

De motor is altijd de ‘500h’, dus een V6-hybride. Deze kun je dan krijgen met achterwiel- of vierwielaandrijving. Vervolgens is er keuze uit een chique elegante ‘Luxury Line’ of een dynamische ‘F Sport Premium’.

Prijzen hebben we ook voor je. Het begint bij de LS500h Luxury Line, die kost 140.750 euro. De AWD versie daarvan kost 155.750 euro. De AWD-versie stoot iets meer uit (212 tegen 182 gram CO2 per 100 km) waardoor er 15.000 extra BPM naar de schatkist gaat. De Lexus LS500h F Sport Premium kost 145.595 euro. De F Sport Premium met vierwielaandrijving kost 160.595 euro.

Prijzen concurrentie opgefriste Lexus LS

Uiteraard hebben we ook de prijzen van de concurrentie voor je:

BMW 750e | € 124.252

Audi A8 60 TFSI e quattro | € 124.555

Porsche Panamera Executive e-Hybrid | € 132.800

Mercedes-Benz S580e | € 139.634

Lexus LS500h Luxury Line | € 140.750

Maserati Quattroporte S Q4 GranLusso | € 190.500

In vergelijking met de concurrentie zijn er een paar dingen die belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden. De basis-uitrusting van de Lexus is omvangrijker, maar bij met name de Duitsers kun je veel meer je eigen auto samenstellen met de meest bijzondere opties.

Ander ding, de Lexus heeft een reguliere hybride-aandrijflijn, de Duitsers zijn een plug-in hybride. Deze zijn ook allemaal aanzienlijk krachtiger. De BMW is het goedkoopste, maar de Audi is dat als je vierwielaandrijving belangrijk vindt. De Mercedes kun je eventueel bestellen met een viercilinder PHEV (S450e). De exclusievere en exotischere Maserati laat zien hoe belangrijk een moderne hybride-aandrijflijn is om competitief te zijn in dit segment.

