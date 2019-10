TT Assen klaar om in te springen voor Nederlandse GP

Voor als ze het in Zandvoort niet redden.

Er gaat bijna geen week voorbij zonder weer een bijzonder nieuwtje in de hele Zandvoort-soap. Dan weer een verbouwing, dan weer een milieuorganisatie die het dwarsboomt, dan weer dit, dan weer dat. Natuurlijk willen de lui in Zandvoort de race koste wat kost die kant op krijgen. Maar gezien de ietwat korte termijn waarop alles nu ineens geregeld moet worden, is een plan B geen gek idee. Dat plan B is een voorspelbare: de jongens van Assen worden ‘opgeroepen’.

Zoals bekend was Zandvoort niet het enige circuit waar de F1-race gehouden kon worden. Het TT-circuit in Assen stond er ook klaar voor, maar Zandvoort trok in eerste instantie aan het langere eind. Waarschijnlijk speelde geld en geschiedenis een grote rol, maar qua circuit was het circuit van Assen wellicht een betere keuze.

Assen stoomt het circuit namelijk wél klaar voor de F1-race. Gewoon, om een plan B te zijn. Voor een F1-race moest het circuit net als op Zandvoort een paar aanpassingen bewerkstelligen. Die worden sowieso uitgevoerd. De barrière zou zijn dat de MotoGP-organisatie het niet eens is met de aanpassingen, maar die zien één aanpassing als iets waar zij geen last van hebben (verlenging van het rechte stuk, de ‘MotoGP-bocht’ blijft er naast liggen) en de Strubben-bocht wordt ruimer. Dat laatste geeft meer inhaalmogelijkheden voor de motorrijders.

Dus ook hier kan in theorie een F1-race gereden worden. Mocht Zandvoort hun zaakjes dus niet helemaal in orde krijgen: Assen to the rescue. (via Motorsport.com)

Met dank aan @Soulmaster voor de tip!