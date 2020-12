Tucson met 265 trappelende paarden onderweg - Autoblog.nl

De sterkste Tucson zal in Nederland waarschijnlijk ook de voordeligste zijn.

De crossover is onnoemlijk populair. Iedereen wil er tegenwoordig eentje hebben. Heel handig, want je kijkt zo lekker ‘over het verkeer’ heen. Die logica komt natuurlijk te vervallen wanneer werkelijk iedereen een crossover heeft. Als we kijken naar de autoverkoop cijfers wereldwijd, gaat dat niet heel lang meer duren.

Dorst

Een van de nadelen van de crossover is zijn dorst. Dankzij het hogere gewicht het grotere frontaal oppervlak, verbruikt de crossover aanzienlijk meer dan een even ruime doch lagere stationwagon of liftback. Dat kun je in theorie heel erg goed oplossen middels plug-in hybride technologie.

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid

Dat is precies wat de dames en heren van Hyundai hebben gedaan. De gedurfde Hyundai Tucson is een tijdje geleden al onthuld. Het is alweer de vierde generatie (interne modelcode: NX4). Daarvan waren al wat specificaties bekend, waaronder die van de reguliere hybride-uitvoering (de groene auto op de foto’s). Maar er is goed nieuws! Er komt namelijk een Tucson Plug-in Hybrid. Uiteraard.

‘Smartstream’

Aan de ene kant is dat heel erg prettig, aan de andere kant is de techniek niet wezenlijk anders dan die van de Mitsubishi Outlander PHEV van 8 jaar geleden, toch? In basis klopt dat, maar de uitwerking is net even wat anders. De motor is een 1.6 T-GDI motor die de marketing afdeling ‘Smartstream’ heeft genoemd.

De viercilinder wordt gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermogen is 265 pk en het koppel bedraagt 350 Nm. Wat de prestaties zijn, wordt niet vermeld. Wel dat de actieradius volgens de WLTP hoogstwaarschijnlijk 50 kilometer zal bedragen.

Tucson Plug-in Hybrid wordt topmodel

De Tucson Plug-in Hybrid zal waarschijnlijk het topmodel in de Tucson-range zijn. Een automaat is standaard, evenals vierwielaandrijving. Nu is een automaat bij een PHEV gemeengoed, maar aandrijving op alle wielen is zeker niet altijd het geval. Ook niet bij grotere SUV’s en crossovers.

Natuurlijk wil jij ook liever vandaag dan morgen een nieuwe Tucson met plug-in aandrijving. Wat de auto gaat kosten, dat weten we nog niet. Wel kunnen we mededelen dat er nu mee wordt getest op de Nurburgring. De auto zal in het tweede kwartaal van 2021 leverbaar zal worden.