Ford F-150 Tremor is de geslaagde net-niet Raptor - Autoblog.nl

Daarmee is de Ford F-150 Tremor misschien wel de F-150 die je eigenlijk echt wil hebben.

De bedrijfswagen is gek genoeg nog een van de weinige manieren om in Nederland een beetje fatsoenlijke motor onder de kap te kunnen hebben. Er zit immers geen BPM op waardoor je niet de extreme CO2-taks moet overhandigen aan moedertje staat.

Nu zijn de meeste auto’s in deze categerie vrij bescheiden busjes, maar er zijn gelukkig ook nog lekker dikke fullsize pick-ups. Althans, voor Nederland is het full-size. In het land van herkomst noemen ze bij Ford de F-150 en consorten mid-size trucks. De leukste F-150 is voor velen de Raptor, uiteraard. Dit is een extra sportieve versie. Niet met faux-circuit pretenties, maar juist als stoere offroader.

Ford F-150 Tremor

Mocht je de Raptor net even te extreem vinden, maar de gewone F-150 met FX-4 offroad pakket weer te lief, dan is er goed nieuws. De Ford F-150 Tremor is namelijk hier om jouw van dit bijzonder specifieke probleem af te helpen! De Tremor heeft een gewijzigd onderstel met andere veren.

De Tremor staat dan ook iets hoger op zijn poten. Ook de dempers zijn anders. Voor zijn er monotube schokdempers, achter is er een twin-tube setup. De veren dempers zijn op elkaar afgesteld, zodat de banden altijd zoveel mogelijk naar de grond worden geduwd.

SuperCrew

Dankzij de grotere rijhoogte zijn de hellingshoeken verbeterd en kun je nog steilere heuvels beklimmen of afdalen net de Ford F-150 Tremor. Verder zijn aan de onderzijde extra beschermingsplaten onder de motor aangebracht voor het betere offroad-werk

Aan de voor- en achterzijde zijn er nu differentiëlen die je naar wens kunt sperren. De Ford F-150 Tremor komt er maar in één uitvoering, een SuperCrew (dubbel cabine) met de 5.5 feet-laadbak. Uiteraard is vierwielaandrijving standaard op deze versie. De motor is een 3.5 EcoBoost V6.

Beschikbaarheid Ford F-150 Tremor

De verkoop start begin volgend jaar. Via de grijze import zal de auto ongetwijfeld ook in Nederland terechtkomen voor de betere zelfstandige epidemioloog of een uiterst succesvolle Zeeuwse muzikant.

Video Ford F-150 Tremor

Uiteraard zijn er ook bewegende beelden van de nieuwe luxe offroad pick-up!

