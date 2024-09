Meer dan deze BMW 2 Serie heb je niet nodig

De nieuwe Manhart MH2 450 is een compleet pakket.

500 pk, 600 pk, 700 pk. Eigenlijk hoef je nergens meer gek van op te kijken anno 2024. Voor de openbare weg is het al gauw overkill. Met zo’n 300 pk kom je prima uit de voeten. Ondergetekende is van mening dat tussen de 400-450 pk de sweet spot zit. Nou, heeft Manhart op precies dit vlak toevallig wat nieuws te melden.

Op basis van de BMW M240i presenteren ze de MH2 450. Een prima pakketje om net wat meer peper uit de 2 serie te halen. De M2 staat er met standaard 460 pk net boven, maar zoals gezegd: eigenlijk heb je zoveel pk’s al niet meer nodig joh. Deze Manhart MH2 450 maakt het plaatje compleet.

Zoals je wellicht weet is de M240i uitgerust met de B58 zes-in-lijn. Een heerlijke zescilinder motor van BMW te vinden in de producten van het merk, maar bijvoorbeeld ook in een Morgan. Het is een snoepje van een motor, vraag dat maar aan B58-ambassadeur Martijn Gizmo.

Deze motor is uitstekend te kietelen. Dat is precies wat Manhart, met mate, heeft gedaan als het gaat om de MH2 450. De standaard 374 pk en 500 Nm aan koppel hebben een boost gekregen en nu is de auto goed voor 450 pk en 600 Nm aan koppels. De toegenomen kracht is te danken aan een MHtronik powerbox en een aangepaste einddemper voor de uitlaat.

In het interieur ging Manhart nog verder met de MH2 450 door een alcantara stuurwiel te monteren en carbon fiber schakelflippers.

Zoals gezegd is dit genoeg voor alledag. Je kunt echter shoppen voor een Stage 2 of Stage 3 bij Manhart mocht je toch meer pit willen. Met deze demo gingen ze nog een stapje verder als het om uiterlijk gaat. Je kunt bijvoorbeeld H&R verlagingsveren krijgen of een schroefset van KW. De 20 inch wielen vallen ook lekker op. De diffuser, voor spoiler en achterspoiler van carbon voor deze BMW zijn eveneens niet standaard.

Het uiterlijk hoeft niet je smaak te zijn, maar de tuning klinkt lekker!