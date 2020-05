Tuner tunet getunede Mercedes-AMG

Zo is het wel heel erg makkelijk scoren met een getunede Mercedes-AMG G63.

Tuning komt voor in allerlei soorten en maten. Van een eenvoudige spoiler voor jouw Peugeot 206 CC tot een complete motorwissel voor je Toyota Supra. Alles kan.

Getunede auto tunen

Het zelfs mogelijk een getunede auto verder te tunen. Dat is het geval met de G-Klasse die je ziet op deze pagina. Het gaat om een Brabus Widestar 700. Dat is de auto die Fostla als basis heeft genomen. Vervolgens heeft Fostla de Brabus verder aangepast naar eigen inzicht.

Fostla

Natuurlijk, tuners willen dat je het liefste alles bij hen doet, maar soms zoek je links en rechts voor de specifieke expertise per tuner. Bij deze door Fostla getunede Brabus is het een beetje lastig om de toegevoegde waarde te zien. Niet die van Brabus, maar van Fostla. Ze waren wel zo erkentelijk om Brabus te vermelden op hun dealerplaat.

Verlaagd

Als eerste heeft Fostla de Brabus G-Klasse met 3 centimeter verlaagd. Dat klinkt niet als iets dat Brabus niet zelf zou kunnen doen. De Monobloc Z Platinum Edition komen wel van Brabus en zijn voorzien van enorme banden: 295/35 24 voor en 355/25 24 achter. Vaak zorgen dit soort velgen ervoor dat de remmen er enorm klein uitzien, maar het valt met de Brabus remmenset heel erg mee.

Techniek

Dan de techniek van deze getunede Mercedes-AMG G63. Ook daar heeft deze Fostla alles te danken aan Brabus. De standaard G63 is al behoorlijk vlot dankzij een 585 pk sterke V8. In dit geval is de motor relatief licht gekieteld om 700 pk en 950 Nm te kunnen leveren.

Interieur

Fostla heeft het meeste werk gestoken in het interieur. Bij het instappen wordt je al welkom geheten door de instapverlichting, die overigens óók bij Brabus op de accessoirelijst staat. Ondanks dat de standaard G63 AMG een alleraardigst interieur heeft, heeft Fostla toch het meeste vervangen voor leer en alcantara.

Het geheel in deze getunede Mercedes-AMG G63 wordt afgemaakt door de hemelbekleding. Die is namelijk voorzien van enorm veel kleine lampjes, waardoor je het idee krijgt van een heldere nacht.