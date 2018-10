Staat deze kleur wél goed op de AMG-GT?

Donkergroen. Njam.

Bij Mercedes-AMG hebben ze goed gelet op de Porsche 911. Er zijn natuurlijk meerdere redenen voor het succes van de opgepompte sportkever, maar eentje is toch wel dat je de 911 in werkelijk alle soorten en maten kunt bestellen. Ondanks dat er een al een zeer heftige AMG-GT R verkrijgbaar is, schijnen er nog een paar heftigere versies op stapel te staan. Denk aan een AMG GT R ‘Club Sport’ en een nog extremere AMG GT ‘Black Series’. Er zijn ongetwijfeld mensen met te veel geld en te weinig geduld.

Dat is precies het gat waar veel tuners in stappen. De AMG GT die je op de afbeeldingen ziet, is een samenwerking van een aantal tuners onder leiding van Fostla. Prior Design hield zich bezig met de bodykit. Deze is van het soort “laat maar zien wat je hebt’ en is derhalve weinig subtiel te noemen. Wat wel aardig stijlvol is, is de lakkleur, of ‘wrap-kleur’, om precies te zijn. De kleur is ‘Malachite Green’ en er worden slechts 50 rollen van gemaakt. Het donkergroen is aanzienlijk fraaier om te zien dan het gifkikker-groen dat Mercedes-AMG zelf gebruikt.

De 20″ grote velgen komen bij ADV.1 Wheels vandaan en zijn natuurlijk kneiterlelijk, zoals eigenlijk alle velgen van deze club. Het is natuurlijk wel mogelijk om zelf een fatsoenlijk setje uit te zoeken. Voor een betere ‘stance’ zijn de KW veren gemonteerd en spacers van H&R. Uiteraard is het zonde om een 4.0 AMG V8 Biturbo motor niet te tunen. Hoe Fostla het voor elkaar heeft gekregen is onduidelijk, maar naar eigen zeggen hebben ze er 650 pk uit weten te peuteren. Het maximale draaimoment is zo mogelijk nog indrukwekkender: 800 Nm. Voor wie het extremer en lelijk mag, kan zich wenden tot Mansory.