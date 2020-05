Continental GT Styling Specification is ordinair

Jazeker, ook Bentley geeft toe aan de immer groeiende vraag naar sportpakketjes. De Continental GT Styling Specification is veel te ordinair voor Bentley.

Toevallig kwam het onderwerp gisteren al voorbij in het artikel over wat nu een populaire occasion maakt. Een van die dingen is het zogenaamde ‘sportpakket’. Dan krijg je allemaal sportieve attributen bij elkaar en moet iedereen dat per se hebben op zijn leaseauto.

Sportpakketje

Vroeger was het iets wat je op een sportieve sedan kon bestellen, maar tegenwoordig kan eigenlijk het op bijna alle soorten auto’s van bijna alle merken. Een welkome uitzondering was Bentley. Inderdaad, ‘was’, want ook nu heeft Bentley een sportpakketje voor zijn dikke coupé of nog dikkere cabrio samengesteld. De horror.

Continental GT Styling Specification

Het pakket heet niet ‘B-Line’, ‘Sport Design’ of ‘Understeer in Motion’, maar Bentley Styling Specification. Namen verzinnen kunnen die Britten wel. Dit pakket omhelst items als een carbon achterspoiler, side skirts met Bentley plaatjes erop, een splitter en andere voorbumper. Ook is er een diffuser-achtige afwerking van koolstofvezel tussen de uitlaten.

Bentayga

Mocht je geen Continental GT hebben, maar wel een Bentayga, is er ook goed nieuws. Want ook bij de enorm grote en luxe SUV is het mogelijk om het Bentley Styling Specification pakket te bestellen. Ook hier krijg je een nieuwe voorbumper met carbon splitter. Handig op een SUV. Daarnaast krijg je ook bij de Bentayga de koolstof diffuser.

Achterspoiler

Pièce de Résistance is de enorme achterspoiler, die op een A45 AMG niet zou misstaan. In combinatie met de oranje lakkleur heeft het eerlijk gezegd wel iets. De Bentayga is van zich zelf nogal groot en mist een eigen gezicht. Deze kleur met een joekel van een spoiler geeft het geheel meer cachet.

Flying Spur!

Is het mooi? Niet direct. De Continental GT heeft het niet nodig en bij de Bentayga heb je de verkeerde auto als uitgangspunt genomen. Bentley heeft overigens tevens aangekondigd dat de Flying Spur ook leverbaar gaat worden met het Styling Specification pakket. Jazeker, de statige limo kan besteld worden met sportbumpers.

Aerodynamischer

Het styling Specification pakket is overigens met de grootst mogelijk zorg ontwikkeld om daadwerkelijk aerodynamischer te zijn dan de reguliare modellen. Het team dat verantwoordelijk was voor de GT3-R, Super Sports en ISR-varianten, heeft de kits ontworpen. Je kan het pakket bestellen op een nieuwe Bentley als optie of als accessoire voor als je al een Bentley hebt.