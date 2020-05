Nederlandse verkopen april 2020 gehalveerd

De Nederlandse verkopen van april 2020 zijn hard onderuit gegaan door het coronavirus. Dat kan bijna geen verrassing zijn.

De autoverkopen in Nederland zijn gedaald met 53%. Dat meldt de RAI Vereniging. Volgens hen is deze daling in verkopen te wijten aan de gevolgen van het coronavirus. Logisch, want de eerste klap was al uitgedeeld.

Intelligente lockdown

Dankzij de intelligente lockdown komen er nauwelijks meer mensen in de showrooms om een nieuwe auto te kopen. Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is. De meeste autobedrijven zijn gewoon open en aangepast, zodat ze voldoen aan de richtlijnen die zijn gesteld door het RIVM.

Nederlandse autoverkopen in April

De Nederlandse verkopen april 2020 zijn mede door het coronavirus gekelderd. Een beeld dat ook in Europa al zichtbaar was. Er zijn afgelopen maand slechts 15.373 auto’s op kenteken gezet. Dat is een daling van meer dan 53% ten opzichte van de dezelfde periode het jaar ervoor. De teller voor dit jaar staat op 118.458 exemplaren. Dat is een daling van 20% over dezelfde periode in 2019.

RAI en BOVAG

De RAI en BOVAG vragen zich af hoe deze trend zich verder gaat ontwikkelen. Wij achten de kans klein dat het binnenkort beter wordt. Ondanks dat we bijna altijd spreken over verkochte auto’s, gaat het eigenlijk om kentekenregistraties. De kans is aannemelijk dat veel auto’s die in april geleverd zijn, al geruime tijd ervoor besteld (dus ‘gekocht’) zijn.

Onzekere tijden

Dus die paar mensen die de showrooms ingingen, moesten sowieso een keer hun auto afnemen. Daardoor zou het perspectief weleens erger kunnen zijn dan de Nederlandse verkopen april 2020. Normaal gesproken duurt het wel een maandje of twee, drie voordat een nieuwe auto afgeleverd kan worden.

Vanwege de onzekere tijden zullen particulieren sowieso wel even nadenken of ze een auto gaan bestellen. Zakelijk gezien bestaat de mogelijkheid dat een nieuwe auto even een jaartje uitgesteld gaat worden totdat de economie weer ietsje aantrekt. Uiteraard houden we u van alles op de hogote.

Populairste merken van april 2020:

Volkswagen (1.750 auto’s) Kia (1.642 auto’s) Peugeot (1.147 auto’s) Toyota (1.036 auto’s) Renault (1.026 auto’s)

Populairste modellen van april 2020: