Tuner verlaagt je opgehoogde Tesla Model 3

Unplugged Performance verlaagt de opgehoogde Tesla Model 3, beter bekend als de Tesla Model Y. Flitsend toch?

Het zijn wederom spannende tijden voor Tesla. De aandelenkoers schoot om onverklaarbare redenen naar ongekende hoogtes aan het begin van het jaar. Door het coronavirus is die waardering grotendeels ‘gecorrigeerd’. Alsnog is de waardering van het bedrijf duidelijk gestoeld op de gedachte dat het in de toekomst exponentieel zal groeien. Zou Tesla als een ‘normale’ autofabrikant gewaardeerd worden op basis van fundamentele, ouderwetse parameters, dan zou de koers slechts een fractie zijn van wat die nu is. De gedachte van de fansla’s is in basis dat 1) de markt voor EV’s de komende jaren snel veel groter wordt en 2) Tesla haar huidige (uiteraard forse) marktaandeel in die markt zal behouden. Een product dat aan beide aspecten een bijdrage moet leveren, is de splinternieuwe Tesla Model Y.

Tesla is onlangs in ‘Murica begonnen met het uitleveren van de Model Y. De hype op het internet is weer echt. Doug De Muro heeft zelfs al een filmpje geschoten met het nieuwste model, dat reeds miljoenen keren bekeken is. Onder andere door ondergetekende, die toch vooral een opgehoogde, nóg ietwat lelijkere Model 3 ziet. In sommige opzichten zijn de aanpassingen bijna koddig te noemen. Zo zijn de stoelen exact hetzelfde als in de Model 3, maar staan ze letterlijk op een paar ‘stelten’ om zo het betere SUV gevoel te geven. Dick Advocaat en Wesley Sneijder zullen er ongetwijfeld enthousiast over zijn.

Verder voert de Model Y de ‘druppelvorm’ die we kennen van elektrowaggies sinds de Prius nog wat verder op naar stand ’11’. Hierdoor heb je nog meer ruimte binnenin, wat op termijn moet resulteren in een variant voor zeven personen. Die ‘laatste twee’ zullen dan wel tegen de rij-richting in moeten kijken, als in een oude Volvo of Mercedes E-Klasse. Daarbij moeten ze door een schuin aflopende, zwaar geblindeerde achterruit turen. De bagageruimte heeft namelijk geen afdekhoes. In plaats daarvan is de achterruit ‘zwart gemaakt’. Of dat überhaupt mag in Europa, is nog even de vraag.

Enfin, zoals je wellicht al doorhebt, zie ik totaal de meerwaarde niet in van de Model Y. Misschien was tuner Unplugged Performance dat stiekem met me eens. De Tesla veredelaar heeft er namelijk alles aan gedaan om de opgehoogde Model 3 weer wat te verlagen. Het resultaat zie je op bovenstaande foto. Heet?