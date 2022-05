Nieuwe F1 commentator die niet Robert Doornbos heet

Hoe vaak gaan we deze legendarische man nu negeren? Niet Robert Doornbos is de nieuwe man bij ViaPlay.

Formule 1 is in Nederland een beetje een lastige sport. Er zijn in ons landje voldoende voetballers te vinden die op hoog niveau hebben gespeeld. Niet dat dat van belang was. Tot voor kort kon je zelfs als linksbuiten van BV Veendam dagelijks met je snor op televisie komen om over voetbal te praten. Met Formule 1 ligt dat wat onhandig, want er zijn namelijk niet zoveel succesvolle ervaringsdeskundigen.

De beste coureur tot 2016 was Jos Verstappen, die vrij weinig op televisie verschijnt bij de programma’s. Jan Lammers doet veel voor de NOS en Michel Bleekemolen en Gijs van Lennep hoor je geregeld op Grand Prix Radio.

Niet Robert Doornbos

Bij ViaPlay hebben ze de beschikking over maar liefst twee ex-Formule 1-coureurs, namelijk Christijan Albers en Giedo van der Garde. Dus toen ViaPlay nog een ervaringsdeskundige zocht, kon er – wat ons betreft – maar één naam in aanmerking komen: die van Robert Doornbos.

Hij is de enige Nederlandse F1-coureurs met redelijk recente ervaring. Toen Chris Woerts bekendmaakte in (het intussen ter zielen gegane) Veronica Inside dat Ziggo de rechten verloren had aan NENT, was het Doornbos die direct zien diensten aanbood.

Wie dan wel?

Maar tot op heden is Robert Doornbos gek genoeg niet te zien op ViaPlay. Gelukkig mag hij in alle gezelligheid op Ziggo nog over Formule 1 praten, maar niet op de zender die daadwerkelijk de sport uitzendt. Wat dat betreft is het vreemd dat er een nieuwe F1 commentator is die een andere naam heeft dan Robert Doornbos: Ho-Pin Tung. Dat maakt Racingnews365 bekend.

Jazeker, Ho-Pin Tung mag via Viaplay gaan vertellen waar de sport over gaat. Nu is hij absoluut een verdienstelijk racer die het (net als Tom Coronel) schopte tot F1-tests. Dus hij heeft wel degelijk in een Formule 1-auto gezeten en weet dat er geen zand, maar stikstof in de banden zitten van een F1-auto. De laatste jaren is Tung succesvol als coureur in de sportscars (WEC, Le Mans).

