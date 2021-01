Twee Lamborghini Sián's vormen buitenaards duo - Autoblog.nl

Combineer een tweetal Siáns met een nachtelijk Londen en je hebt een surreële sfeer.

Behalve misschien bij een enkele dealer, zul je niet snel (lees: nooit) twee Siáns samen zien. Er worden namelijk niet meer dan 63 exemplaren van deze hypercar gebouwd. Iedereen die Lamborghini een klein beetje kent weet waar dit getal naar verwijst: het jaar waarin Ferruccio het merk oprichtte.

Piëch

Dat is overigens niet de enige verwijzing naar het verleden. De volledige naam van de auto is namelijk Sián FKP 37. Dit zijn de initialen en het geboortejaar van Ferdinand Karl Piëch, die in 2019 overleed. Lamborghini veranderde naar aanleiding van deze gebeurtenis de naam van de Sián.

Hybride

Met 812 pk is de Sián sterkste straatlegale Lamborghini die ooit uit de fabrieken in Sant’Agata Bolognese verliet. Het is tevens de eerste hybride van het merk. De V12 neemt overigens nog steeds het leeuwendeel van het vermogen voor zijn rekening: 785 pk. De 48V elektromotor zorgt voor het laatste beetje extra.

Londen

Inmiddels zijn de eerste exemplaren van deze buitenissige Lamborghini geleverd. H.R. Owen had twee exemplaren tegelijk binnen en besloot van de gelegenheid gebruik te maken om een mooie fotoshoot te doen. Londen leent zich daar uitstekend voor en zodoende krijgen we plaatjes voorgeschoteld die fraaier zijn dan de beelden die destijds door Lamborghini zelf geleverd werden.

Ad Personam

Als je zo’n exclusief speeltje koopt wil je natuurlijk ook een unieke samenstelling. Beide auto’s zijn dan ook in hoge mate gepersonaliseerd via de Ad Personam-afdeling. Het zwarte exemplaar valt nog het meest op dankzij de gouden accenten. Deze configuratie is hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd op de Lamborghini Miura. De andere Sián combineert eveneens een redelijk ingetogen basiskleur (Grigio Nimbus) met felle accenten (in Rosso Mars).

Prijs

Uiteraard zijn alle 63 Siáns al uitverkocht en de 19 Roadsters idem dito. Om die reden heeft Lamborghini geen exacte prijs bekend gemaakt, maar ga uit van een prijs rond de 3 miljoen euro. De twee auto’s die je op de foto ziet zijn dus meer waard dan menig autocollectie. Maar ja, voor de allerrijksten is het natuurlijk geen kwestie van kiezen.